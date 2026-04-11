Más que fusiles: así se está transformando el Ejército con 2.387 nuevos especialistas

En medio de un panorama de seguridad cada vez más complejo, el Ejército Nacional da un paso en su transformación operativa con la incorporación de 2.387 nuevos soldados profesionales que no solo fueron entrenados para el combate, sino formados como especialistas en capacidades técnicas, tácticas y tecnológicas.

Se trata de hombres que culminaron un proceso de formación estructurado en dos fases clave. La primera, enfocada en la construcción del carácter, se desarrolló durante cuatro semanas, con énfasis en disciplina, ética y respeto por los derechos humanos. En este ciclo, además de la instrucción militar básica, se fortaleció el compromiso institucional que los integra a una fuerza que ya supera los 130 mil soldados formados en la Escuela de Soldados Profesionales SL Pedro Pascasio Martínez Rojas.

La segunda fase, de seis semanas, estuvo orientada a la especialización. Bajo la guía de 23 instructores, los nuevos uniformados adquirieron habilidades en el manejo de armamento como fusiles, ametralladoras M-60, lanzagranadas MGL, morteros de 60 mm y pistolas. A esto se suman capacidades en navegación terrestre, rastreo, precisión de tiro y operaciones tácticas en terreno.

Ejército Nacional de Colombia Suministrado

El componente técnico marca una diferencia en esta nueva cohorte. Entre los perfiles formados se encuentran radioperadores, especialistas en inteligencia táctica, operadores de drones y sistemas antidrones, así como personal capacitado en despeje de artefactos explosivos y atención como socorristas en combate.

Desde hoy, estos 2.387 soldados comienzan su despliegue en distintas regiones del país. Su misión no se limita a operaciones militares: también incluye labores de protección a la población y respuesta a amenazas que exigen cada vez mayor preparación técnica.

Publicidad

Con esta nueva generación, el Ejército busca consolidar un modelo que combina capacidad operativa con formación especializada, en línea con los retos actuales del país. Bajo el lema de “Patria, Honor, Lealtad”, estos hombres llegan a reforzar una fuerza que apuesta por la modernización sin desligarse de su función esencial en el territorio.