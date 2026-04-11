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Blu Radio  / Nación  / Más que fusiles: así se está transformando el Ejército con 2.387 nuevos especialistas

Más que fusiles: así se está transformando el Ejército con 2.387 nuevos especialistas

El Ejército incorpora 2.387 soldados con formación técnica y táctica para fortalecer la seguridad y responder a nuevas amenazas en el país.

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