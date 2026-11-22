Bucaramanga se prepara para iluminar sus calles durante la temporada navideña, entre el 1 de diciembre y el 17 de enero, la capital santandereana contará con un alumbrado que incorporará luces LED y elementos ecológicos, con el propósito de promover un uso más eficiente de la energía.

La iniciativa busca ofrecer espacios iluminados para el disfrute de las familias y visitantes, pero también contempla medidas de ahorro ante las condiciones climáticas y los niveles de agua en los embalses.

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De acuerdo con Andrea Pardo Barbosa, líder de Mercadeo y Ofertas de ESSA, todavía se adelantan conversaciones para definir los horarios definitivos en los que permanecerá encendido el alumbrado navideño.

"De manera preliminar, se contempla que las luces se enciendan desde las 6:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche. Sin embargo, no se descarta que este horario sea reducido, dependiendo de las condiciones energéticas y la disponibilidad de agua en los embalses"confirmó la funcionaria.



Foto en los parques principales colgarán lianas de luces de los árboles - ESSA

La preocupación está relacionada con los efectos de la sequía y la posible incidencia del fenómeno de El Niño, factores que hacen necesario promover un consumo responsable de energía.

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Desde ESSA también se hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar hábitos de consumo eficiente durante las celebraciones de fin de año.

La recomendación está dirigida especialmente a los hogares, donde se invita a utilizar de manera responsable las luces y decoraciones navideñas, evitando mantenerlas encendidas durante toda la noche.

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La apuesta es que Bucaramanga pueda disfrutar de su iluminación navideña sin descuidar el ahorro energético, en medio de un panorama climático que exige medidas de prevención y uso responsable de los recursos.

Mientras se definen los horarios oficiales, se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre la operación del alumbrado y las medidas que se implementarán para garantizar su funcionamiento.