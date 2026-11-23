Una alerta por diferentes modalidades de estafa y suplantación de identidad lanzó Prosperidad Social en Santander, luego de conocer varios casos en los que delincuentes utilizan el nombre de la entidad y de sus programas para engañar a la ciudadanía y obtener dinero o información personal y financiera.

El gerente encargado de Prosperidad Social en Santander, Jaime Alberto Rueda Díaz, explicó que los engaños se realizan a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales, en las que ofrecen supuestas vinculaciones a programas sociales, bonos económicos o subsidios pendientes por reclamar.

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Entre las modalidades identificadas está la circulación de información falsa sobre un supuesto ‘Bono Mujer’, con el que prometen pagos de entre 500.000 y 850.000 pesos a mujeres mayores de 18 años. La entidad aclaró que el Gobierno Nacional no ha creado ningún programa con ese nombre y que los anuncios que circulan en internet buscan llevar a las personas a páginas fraudulentas para obtener sus datos.

También se han identificado falsas inscripciones a programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven, así como convocatorias a reuniones o capacitaciones que no corresponden a actividades oficiales de Prosperidad Social.



Otra práctica consiste en llamar a los beneficiarios para advertirles que tienen una transferencia pendiente por retirar o que podrían perder el subsidio si no realizan determinados trámites. Con este tipo de mensajes buscan generar preocupación y conseguir información que les permita acceder a sus recursos.

Frente a esta situación, Rueda Díaz insistió en que “Prosperidad Social no solicita dinero, claves, números de cuenta ni datos de billeteras digitales para ingresar a sus programas. Además, los funcionarios no llaman a los beneficiarios para anunciar subsidios pendientes, notificar nuevas vinculaciones o gestionar el retiro de transferencias”, aclaró.

¡Alerta por estafas en Santander! Prosperidad Social advierte sobre cuatro modalidades de fraude y suplantación a beneficiarios de programas sociales. Con la campaña antifraude ‘Que no te tumben’, pide no entregar dinero ni datos personales a desconocidos #MañanasBlu pic.twitter.com/xzApDtJXun — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 23, 2026

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La entidad puso en marcha la campaña antifraude ‘Que no te tumben’, con la que busca prevenir nuevos casos y orientar a los participantes de sus programas y sus familias para que verifiquen cualquier información antes de entregar sus datos o realizar algún procedimiento.

Finalmente, Prosperidad Social invitó a denunciar los intentos de estafa a través del correo soytransparente@prosperidadsocial.gov.co. También recordó que las consultas pueden realizarse en la página oficial www.prosperidadsocial.gov.co o en la línea gratuita nacional 01 8000 951100.