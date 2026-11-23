En medio de un operativo adelantado por las autoridades en Jamundí, al sur del Valle del Cauca, fue capturado Wilber Mosquera Paternina, conocido en el mundo criminal como alias 'Choclo', quien sería uno de los principales reclutadores de menores en ese municipio y en la ciudad de Cali,

Alias 'Choclo', además, es señalado de ser uno de los responsables del atentado terrorista ocurrido el 24 de abril de este año contra el Cantón Militar Pichincha al sur de Cali, donde varios cilindros fueron lanzados desde un bus escolar contra la base militar, hecho que dejó tres personas heridas. Las investigaciones revelaron que 'Choclo' sería el enlace del grupo armado, con las personas encargadas de ejecutar el ataque.

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Sobre alias 'Choclo'

"Desde el año 2000 estaría coordinando actividades relacionadas con hechos de secuestro, actuando como articulador entre los secuestradores y las redes encargadas del apoyo logístico. Con este resultado se debilitan las capacidades de reclutamiento ilícito, coordinación de secuestros y articulación criminal de la comisión 'Ricardo Velázquez' de las disidencias de las Farc en Cali y Jamundí", indicó el coronel, Carlos Eduardo Téllez, subdirector del Gaula de la Policía Nacional.



En medio del operativo donde se capturó a 'Choclo' también se incautaron celulares, chalecos y elementos alusivos a las disidencias de las Farc.

La captura de este hombre ocurre de manera simultánea a la entrega del último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre reclutamiento forzado en el país, que posiciona al Valle del Cauca en el sexto lugar de departamentos afectados por esta situación en lo corrido del 2026, registrando seis casos. En cuanto al 2025, el departamento reportó 16 menores reclutados, mientras que en 2024 fueron 29.