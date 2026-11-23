Dos presuntos cabecillas que pertenecerían a las redes de apoyo al terrorismo de las disidencias de las Farc y el ELN fueron capturados en operaciones adelantadas por la Policía y la Fiscalía en Valle del Cauca y Norte de Santander. Los detenidos estarían vinculados con actividades de reclutamiento de menores, secuestros, extorsiones y preparación de ataques contra la Fuerza Pública.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en Jamundí, Valle del Cauca, donde fue detenido Wilber Mosquera Paternina, conocido como alias ‘Choclo’. Las autoridades lo señalan de liderar la red de apoyo al terrorismo de la Comisión Ricardo Velásquez, perteneciente a las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc.

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Entre los hechos que le atribuyen se encuentra el atentado contra el Batallón Pichincha, perpetrado el 24 de abril de 2026. Además, según las investigaciones, este hombre estaría involucrado en el reclutamiento ilícito de menores de edad en Cali y Jamundí, además de participar en la coordinación de acciones violentas contra policías y población.

Pero no es todo. De acuerdo con la Policía, desde 2020 habría facilitado la comunicación entre quienes ejecutaban los secuestros y las redes que proporcionaban el respaldo logístico para estas actividades.



Durante su captura fueron incautados dos teléfonos celulares, dos chalecos tipo arnés, un brazalete alusivo a las FARC-EP, una pava y un uniforme de uso privativo de la Fuerza Pública, elementos que quedaron en manos de las autoridades.

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La segunda operación se desarrolló en Cúcuta, Norte de Santander, donde fue capturado alias ‘Alexis o H’, señalado de liderar las redes de apoyo al terrorismo del ELN en ese departamento. La detención se produjo en un centro comercial.

Las autoridades sostienen que este hombre llevaba aproximadamente tres años al servicio de esa guerrilla y tendría a su cargo la recolección de dinero producto de extorsiones contra mineros, comerciantes y líderes sociales de la región.

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Adicionalmente, habría realizado labores de vigilancia sobre los movimientos de la Fuerza Pública para transmitir información a integrantes del ELN y facilitar la planeación de atentados contra los uniformados.

Las dos capturas se realizaron mediante trabajos coordinados entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con participación de unidades especializadas de investigación e inteligencia. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para responder por los señalamientos en su contra.