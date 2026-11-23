La Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud del exnacotraficante Carlos Ledher Rivar para registrar su nombre como una marca y poder así cobrar por su uso en la realización de películas, publicaciones, series, productos de entretenimiento, entre otros.

"La Delegatura consideró que el nombre solicitado como marca tiene una connotación histórica asociada al narcotráfico y al Cartel de Medellín, fenómeno que ocasionó profundas afectaciones a la sociedad colombiana. Si bien reconoció que el señor Carlos Enrique Lehder Rivas cumplió su condena y recuperó su libertad, concluyó que esta circunstancia no elimina el significado que su nombre conserva ante el público colombiano", señaló la entidad.

Publicidad

Ledher fue uno de los líderes visibles del Cartel de Medellín, al que también pertenecía Pablo Escobar. Fue extraditado a los Estados Unidos donde pagó una condena de casi tres décadas antes de volver a Colombia a finales del 2025.

La causal invocada por la SIC para la negación de la marca corresponde a la establecida en el literal p) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que “sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”.



En otra decisión la entidad también confirmó su negativa al registro de marca de la excandidata presidencial Sondra Macollins.