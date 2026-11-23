El 87% de las personas damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto manifestó su intención de permanecer en el mismo municipio, aunque algunas contemplan trasladarse a otros barrios o zonas, según un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Así lo explicó Andrés Cortés, coordinador encargado de la Unidad de Apoyo a Programas de la OIM Colombia, en entrevista con Mañanas Blu.

La encuesta fue aplicada a 160 hogares, equivalentes a 552 personas, en Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Bogotá. El estudio permitió identificar las decisiones de movilidad de las familias afectadas, así como las principales carencias que enfrentan después de la emergencia.

Terremoto en Manizales Foto: AFP

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Cortés recordó que la organización ha trabajado en articulación con el Gobierno Nacional y las administraciones locales desde el terremoto, con asistencia humanitaria en los territorios afectados.

“Actualmente hemos atendido más de 16.000 personas en 50 municipios de los cinco departamentos más afectados del país. Dentro de nuestro trabajo, además de proveer kits, protección, salud a los beneficiarios, también hacemos esta serie de estudios”, explicó.



¿A qué ciudades y países quieren trasladarse los damnificados?

Aunque la mayoría de las personas encuestadas manifestó su intención de permanecer en sus municipios, entre quienes contemplan desplazarse a otras ciudades aparecen principalmente Bogotá, Medellín y Cali. Por su parte, quienes expresaron su deseo de salir del país mencionaron destinos como Chile, España y Venezuela.

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El funcionario precisó que, en diferentes instrumentos de seguimiento de la OIM, aproximadamente el 11% de las personas consultadas manifiesta interés en migrar internacionalmente, principalmente por motivos laborales y familiares.

Terremoto en Chocó. Foto: AFP

“Generalmente existe ese porcentaje de personas del 11% en las diferentes herramientas que nosotros aplicamos que indica salir del país, principalmente buscando mejores oportunidades de trabajo y también para reunificar con su familia”, señaló Cortés.

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¿Dónde están viviendo las familias afectadas por el terremoto?

De acuerdo con la información recopilada por la organización, buena parte de los damnificados permanece en viviendas de familiares o en alojamientos temporales habilitados por el Gobierno Nacional.

Entre las principales necesidades identificadas están la seguridad alimentaria, el acceso a productos de higiene, los servicios de salud, el saneamiento y el alojamiento, aspectos que hacen parte de la respuesta humanitaria inicial.

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OIM trabaja con autoridades para atender a las comunidades

Cortés también se refirió a las dificultades que enfrentan las comunidades del Chocó, donde persisten brechas en diferentes sectores. Indicó que la asistencia se coordina con autoridades nacionales, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales y agencias de Naciones Unidas.

Terremoto en Pereira. Foto: AFP.

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“Estamos intentando llegar con esa primera respuesta de asistencia humanitaria mientras se crean los planes de recuperación y pues se les puede apoyar a estas poblaciones con recuperación de sus viviendas totalmente y de sus medios de vida”, precisó.

El coordinador encargado de la OIM explicó que la articulación entre las entidades busca complementar las ayudas, aprovechar los recursos disponibles y evitar duplicar las acciones en los territorios afectados.