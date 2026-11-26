El asesinato del ganadero Esteban Urueta González y sus empleados Fredy Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado, ocurridas en zona rural de Chimá, Córdoba, sigue sin resolverse a dos años de haber sido víctimas de golpes y disparos, luego de ir a investigar una supuesta administración irregular de 700 reses.

Lo que, según las autoridades, culminó en una emboscada, muy cerca a la finca que administraba Urueta González.

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Recientemente, el juez Primero Promiscuo de ese municipio decidió dejar en libertad a Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, en medio de un nuevo proceso que se abrió en su contra por este caso, tras ser señalados de desaparición forzada y tortura.

Al parecer por, según la Fiscalía, incinerar los cuerpos de las víctimas y enterrarlos en una fosa que ya estaba preparada en la finca.



Aunque es la tercera imputación que se adelanta para ellos, el togado decidió no acoger la solicitud de la Fiscalía de reclusión en una cárcel, mientras avanza el proceso judicial.

A su opinión, no hubo suficientes materiales probatorios del ente acusador para probar su tesis. Además, de las pruebas aportadas, calificó que no demostraban peligro para la sociedad.

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Recordemos que no es la primera vez Cristian Petro y Juan Soto obtienen su libertad. Los dos hombres tuvieron vencimiento de términos, en junio de 2025, cuando fueron señalados inicialmente por homicidio agravado, hurto agravado, porte ilegal de armas y ocultamiento de pruebas.

Luego, en noviembre de ese mismo año, obtuvieron el mismo beneficio en un segundo proceso que se les seguía por abigeato agravado, relacionado con cerca de 700 cabezas de ganado que administraban para Urueta.

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La decisión del juez fue celebrada por el abogado de los procesados, Lesmer Quintero Argel, quien declaró a Blu Radio que esta nueva imputación buscaba, en su criterio, mantenerlos detenidos ante la imposibilidad jurídica de sostener los procesos anteriores.

“No se configura el delito de desaparición ni mucho menos el de tortura. La Fiscalía no llevó un elemento nuevo. Es decir, los mismos hechos del 2024 pretendió encauzarlos bajo otro nombre de otros delitos y entonces detener con prisión a Cristian Petro y Juan Soto”, fueron sus palabras.

Según el defensor, en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento cuestionó la existencia de los elementos que configuran el delito de desaparición forzada.

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La Fiscalía anunció que apelará la decisión, en una audiencia programada para las 8:00 de la mañana de este viernes.

Mientras tanto, familiares del ganadero Esteban Urueta manifestaron su descontento por las redes sociales.

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Katherine Sáez Zabaleta, cuñada del fallecido, publicó fotos del hallazgo de los cuerpos por sus redes sociales y escribió “aquí no hay tortura y desaparición donde tres personas fueron asesinadas, golpeadas, desfiguradas, quemadas y enterradas en un lugar desconocido”, sumando que no tendrán una buena navidad por la ausencia de su allegado.

Del mismo modo, pidió la intervención en el caso del presidente Abelardo De La Espriella y del ministro de Justicia, Iván Cancino.