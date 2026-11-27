Luego de que las Fuerzas Especiales lograran rescatar a 87 rehenes y las autoridades enviaran a prisión a los dos asaltantes detenidos, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, reveló nuevos detalles sobre los fallos de planeación y la insólita borrachera que delató a los delincuentes dentro del almacén Éxito de La Castellana.

La hipótesis del cuarto secuestrador

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Frente a las versiones sobre la presunta fuga de un integrante de la banda, Turbay confirmó en Mañanas Blu que las autoridades investigan si realmente existió un cuarto implicado.

"Los retenidos comenzaron a hablar de una cuarta persona y en la línea de investigación se está determinando si en realidad hubo una cuarta persona o no. Hay claridad de parte de la investigación que había dos personas más fuera en un vehículo", indicó el mandatario.



Asimismo, las autoridades avanzan en la entrega de información a la familia de Jailer Muñetón, el asaltante que resultó abatido durante la incursión de la Fuerza Pública.

Delatados por el alcohol y disfrazados de víctimas

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Legalizaron la captura de Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón. Foto: Redes sociales y suministrada

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Según explicó el mandatario distrital, aunque en las primeras horas se temía la incursión de un peligroso comando criminal fuertemente armado, la evaluación posterior confirmó que se trataba de "delincuentes de poca monta".

Los asaltantes, que usaban pasamontañas y habrían recibido información de inteligencia previa desde el interior del establecimiento, intentaron mimetizarse entre la multitud cambiando su vestimenta para pasar como retenidos durante la evacuación.

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Sin embargo, el plan de fuga falló estrepitosamente debido al estado de embriaguez de los captores.

"El principal indicador para los investigadores del Gaula de que los que estaban vestidos de retenidos eran bandidos del atraco fue la juma más grande del mundo que tenían puesta. Estaban borrachitos. Es decir, nada más fue ponerles el olfato y este es el borracho", afirmó el alcalde Dumek Turbay al detallar cómo el consumo desmedido de licores del propio almacén, incluyendo whisky costoso, facilitó su captura.

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Frenos al pánico y a la desinformación masiva

El alcalde cuestionó duramente la desinformación propagada en redes sociales durante la crisis, la cual incluyó reportes de bombas falsas en otros almacenes, supuestos incendios e incluso rumores de que los asaltantes repartirían dinero en la vía pública, lo que movilizó a turbas de motociclistas.

A pesar del pánico institucional que estuvo a punto de suspender las jornadas escolares en la ciudad, Turbay destacó que la prudencia en la sala de crisis y la rápida intervención de las fuerzas especiales enviadas por la Presidencia de la República permitieron resolver la emergencia con el rescate a salvo de todas las víctimas.

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Escuche la entrevista: