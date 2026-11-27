Desde Barranquilla, donde este viernes se realizó la tercera audiencia pública sobre el proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno Nacional, el representante a la cámara Alfredo Ape Cuello Baute, quien es el presidente de la comisión tercera de la cámara de representantes, reconoció que, aunque han logrado algunos avances, todavía falta mucho por concertar para tener una ponencia que reúna el respaldo suficiente.

El legislador explicó que las audiencias públicas han permitido escuchar a sindicatos, trabajadores, estudiantes, agremiaciones y otros sectores, que incluso han presentado alternativas a las medidas planteadas por el Gobierno. La intención es recoger esas propuestas y avanzar en un texto que no termine golpeando a la economía popular, indicó.

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“Esperemos que hacia el día martes podamos tener un texto que medianamente pueda tranquilizar a las distintas bancadas, pero es un proyecto que no es de fácil tránsito, pero entendemos que hay una responsabilidad histórica con con el país, pero no queremos golpear la economía popular”, expresó el congresista.

Sin embargo, el trámite está contra el reloj, pues quedan apenas tres semanas de sesiones ordinarias. Si se logra avanzar en los tiempos previstos, el primer debate podría desarrollarse entre el 15 y el 20 de diciembre, aunque dependerá de los acuerdos que se logren entre los partidos.



Una de las voces que se escuchó durante la audiencia pública fue la del gremio de vehículos híbridos y eléctricos, quienes han pedido que el iva que se les aplique no sea del 19 %, sino de un 10%.

“Llevarlo al 19 puede degenerar una contracción de la demanda del 50% pero adicionalmente puede generar dificultades también desde el punto de vista de reposición de tecnologías eh que son hoy en día amigables con el medio ambiente y que la ciudadanía está demandando”, expresó Andrés Chávez, presidente ejecutivo de Andemos, la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible