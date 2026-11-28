Bajo bandera roja están las playas del Atlántico este fin de semana, debido a los vientos de 60 kilómetros por hora que hay en el departamento, producto de un frente frío que atraviesa el Caribe. Ante el aumento de turistas por la temporada de fin de año, la idea es evitar muertes por inmersión. Las autoridades también alertan sobre altas temperaturas y fuertes probabilidades de incendios forestales.

Así las cosas, las alarmas están encendidas este fin de semana en el Atlántico, producto de los fuertes vientos que iniciaron desde este viernes por un frente frío que se encuentra a la altura de la isla de San Andrés, en el mar Caribe. Por ende, como medida extraordinaria, se levantó la bandera roja en las playas del departamento, es decir, que se prohíbe el baño o ingreso al mar.

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Las razones se derivan de los vientos de hasta 60 kilómetros por hora en alta mar y olas que pueden llegar a los tres metros de altura, poniendo en peligro a los bañistas.

En Puerto Colombia, por ejemplo, uno de los balnearios más visitados, ya se entregó esta recomendación. Al respecto, Linda Goenaga, coordinadora del equipo de salvavidas municipal, pidió prudencia a los bañistas y acatar las recomendaciones de las autoridades y organismos de rescate.



“El Cuerpo de Salvavidas de Puerto Colombia se ha preparado para esta situación y hemos instalado bandera roja en los 18 kilómetros de playa habilitada para el disfrute. Invitamos a la comunidad a acatar las recomendaciones de los rescatistas. De igual manera, extremamos las medidas de prevención para las embarcaciones pequeñas y pescadores artesanales”.

Altas temperaturas

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Por otro lado, el más reciente informe del Ideam revela que este sábado el termómetro en el Atlántico podría subir hasta los 36 grados Celsius, con sensaciones térmicas por encima de los 40 grados.

Del mismo modo, según el meteorólogo José David Garabito, más del 90 % de los municipios del departamento están bajo alerta roja por incendios forestales.

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“Se tienen alertas rojas en los municipios de Baranoa, Barranquilla, Campo de la Cruz, Candelaria, Galapa, Juan de Acosta, Luruaco, Malambo, Manatí, Palmar de Varela, Piojó, Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Repelón, Sabanagrande, Sabanalarga, Santa Lucía, Santo Tomás, Soledad y Tubará”.

En alerta roja también está el municipio de Sitionuevo, Magdalena, donde esta semana hubo un nuevo incendio forestal en el Vía Parque Isla Salamanca.

Por último, el Ideam también pronosticó lluvias para el sur de la región Caribe, es decir, los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba e inmediaciones del golfo de Urabá.