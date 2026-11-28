Una molestia por la presencia de perros desencadenó la muerte de uno de ellos. La inconformidad de una mujer porque algunos caninos seguían a su mascota en celo habría llevado a disparar balines contra 'Nicky', el perro de su vecino, y a herir a otros dos animales.

El caso se tramita bajo la Ley 2455 de 2025 o Ley Ángel y ocurrió en la urbanización Don Miguel. La procesada no aceptó los cargos y resta definir la medida de aseguramiento que se podría imponerse en su contra.

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Ante el Juzgado Penal Municipal de Valledupar, con Funciones de Control de Garantías, se adelantaron las audiencias preliminares de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra Yulieth Cecilia Pérez Escobar, señalada de agredir con una pistola de balines a tres perros, de los cuales uno perdió la vida, en la capital del Cesar.

En el desarrollo de la diligencia, el juez acogió los planteamientos de la Fiscalía Cuarta Local de Chiriguaná e imputó a la indiciada el delito de muerte de animal agravado, cargos que la mujer no aceptó.



Durante la audiencia, el ente acusador solicitó que se le imponga una medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia. Sin embargo, pidió que esta se cumpla en una dirección diferente a su actual vivienda, debido a las tensiones y problemas reportados con los denunciantes y algunos vecinos de la urbanización Don Miguel.

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¿Qué dijo la Fiscalía?

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De acuerdo con el relato entregado por el ente investigador, los hechos se presentaron entre el 8 y el 10 de agosto de 2026. Presuntamente, Pérez Escobar atacó a los perros identificados como 'Nicky', 'Valentino' y 'Copito', causándole la muerte a 'Nicky' y heridas a los otros dos animales.

Según la Fiscalía, la mujer tenía una perra en celo, condición que atraía a otros caninos del sector hasta las inmediaciones de su residencia. Aparentemente, el comportamiento de los animales y la presencia de orina en los alrededores ocasionaron inconformidad y molestias que habrían llevado a las agresiones.

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Luego de lo ocurrido, los propietarios de los tres perros y residentes del conjunto pusieron el caso en conocimiento de las autoridades para que se adelantara la investigación.

La defensa niega lo ocurrido

Mientras tanto, la defensa de la procesada sostuvo que la muerte de 'Nicky' no obedeció a los hechos señalados por los denunciantes, sino a un medicamento que le habrían suministrado en la veterinaria a la que fue llevado. De igual manera, el abogado defensor afirmó que al canino no se le realizó la necropsia, por lo que señaló que no fue posible establecer científicamente las causas de su muerte.

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El proceso se enmarca en la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, norma que reforzó los mecanismos de protección animal y endureció las penas contra quienes incurran en maltrato que provoque la muerte de animales.

Por ahora, Yulieth Cecilia Pérez Escobar continúa en libertad mientras avanza el proceso penal y se respeta su presunción de inocencia.