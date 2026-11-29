En el Hospital General de Barranquilla permanece el dragoneante del Inpec identificado por las autoridades como Marco Antonio Hernández Paternina, de 39 años, después de recibir varios impactos de bala a manos de un sicario.

Información preliminar revela que el guardián, que presta sus servicios en la Penitenciaría del Bosque, salió de su turno este sábado antes de las 6 de la tarde a bordo de un vehículo. Todo indicaría que los delincuentes lo siguieron y en la calle 51C con carrera 4, en el barrio Carrizal, fue atacado por el parrillero de una motocicleta que le disparó en múltiples ocasiones.

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Fuentes del Inpec señalan que fue impactado en la espalda y uno de sus pómulos.

Funcionarios del Inpec. Foto: Inpec.

Una vez herido, el funcionario fue auxiliado por la comunidad y trasladado al Hospital de Barranquilla.



En su cuenta de X, Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios confirmó el hecho y señaló que “Barranquilla y el país se convirtieron en una zona de violencia en contra de los trabajadores del Inpec”.

El líder sindical también recordó que ya le había advertido a las autoridades distritales y nacionales la falta de garantías para ejercer sus funciones en los centros de reclusión.

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Este hecho se suma a otros como el de hace cuatro días cuando atentaron contra la vivienda de otro dragoneante del Inpec en el barrio Las Malvinas, los restos humanos que dejaron en la entrada de la cárcel La Modelo y el ataque a bala a una pareja de funcionarios del Inpec, también adscritos a la cárcel del Bosque, el pasado 10 de octubre. Las víctimas también acababan de cumplir con su turno laboral.