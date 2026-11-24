Un interno de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Calarcá, Quindío, ingirió un teléfono celular de pequeñas dimensiones para evitar que fuera detectado durante un operativo de registro e inspección realizado por funcionarios del Inpec y el Gaula.

De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el interno presentó problemas de salud después de ingerir el dispositivo y posteriormente informó lo ocurrido al personal de enfermería del establecimiento.

Teléfono celular que habría ingerido un interno de la cárcel de Calarcá. Suministrada.

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Ante esta situación, fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario de Armenia. Allí, mediante estudios radiológicos, los médicos confirmaron la presencia del teléfono celular en su organismo y realizaron una intervención para extraerlo. El Inpec informó que actualmente el interno se encuentra en recuperación y permanece bajo custodia y vigilancia de la institución.

El caso fue dado a conocer en medio de los operativos de registro e inspección que se adelantan en los establecimientos penitenciarios del país para detectar elementos prohibidos y prevenir actividades ilícitas al interior de las cárceles.



En su comunicado, la entidad señaló que “estas acciones han evidenciado conductas extremas por parte de algunas personas privadas de la libertad, quienes, en un intento por ocultar elementos de tenencia prohibida y evadir los controles institucionales, han llegado a poner en riesgo su propia integridad física”.

Sobre el caso ocurrido en Calarcá, el instituto explicó “El caso más reciente se presentó en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Calarcá, Quindío, donde un privado de la libertad ingirió un teléfono celular de pequeñas dimensiones para evitar su detección durante un operativo adelantado por funcionarios del Inpec, en articulación con el Gaula”.

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El organismo agregó que, después de que el interno manifestó problemas de salud y contó lo ocurrido al personal de enfermería, fue llevado a un hospital en Armenia, donde se confirmó mediante estudios radiológicos que el dispositivo permanecía en su organismo.

“El personal médico confirmó la presencia del dispositivo en su organismo y realizó la intervención necesaria para su extracción. Actualmente, el privado de la libertad se encuentra en proceso de recuperación, bajo la custodia y vigilancia del personal del Inpec”, indicó la entidad.