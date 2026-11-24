El debate cobró especial importancia después de que, en diciembre de 2025, el entonces presidente Gustavo Petro declarara un Estado de Emergencia Económica cuando la Corte Constitucional ya se encontraba en periodo de vacancia judicial.

La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-300 de 2026, estableció que las vacaciones judiciales no pueden suspender el control automático de constitucionalidad que realiza sobre los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción.

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La decisión fue adoptada por la Sala Plena al estudiar una demanda contra apartes de la Ley 31 de 1971 y del Decreto 546 de 1971, normas que regulan el periodo de vacancia judicial de la Rama Judicial, comprendido entre el 20 de diciembre de cada año y el 10 de enero siguiente.

La demanda cuestiona que la vacancia judicial pudiera afectar el funcionamiento permanente de la administración de justicia y la obligación de garantizar una prestación eficiente, oportuna y accesible para todas las personas.



Al estudiar las normas, la Corte determinó que la vacancia judicial es constitucional. Sin embargo, estableció una condición relacionada con una de las funciones que tiene a su cargo el alto tribunal, el control automático de los decretos legislativos que expide el Gobierno durante los estados de excepción.

Por esta razón, la Sala Plena declaró la exequibilidad condicionada de las normas demandadas, en el entendido de que la vacancia judicial entre el 20 de diciembre y el 10 de enero “no suspende el ejercicio del control automático de constitucionalidad que adelanta la Corte Constitucional sobre los decretos legislativos expedidos en estados de excepción”.

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Lo que implica que si el Gobierno Nacional decretó un estado de excepción durante el periodo de vacaciones judiciales y expide decretos legislativos en desarrollo de esas facultades extraordinarias, la Corte Constitucional debe mantener activo el control que la Constitución le asigna sobre esas normas.

La Corte mantuvo entonces la validez de las vacaciones colectivas de la Rama Judicial, pero aclaró que ese periodo no puede convertirse en un impedimento para ejercer el control constitucional sobre las decisiones extraordinarias que adopte el Ejecutivo.

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La importancia de la decisión está relacionada con el alcance de los estados de excepción. En estas situaciones, el Gobierno puede adoptar medidas extraordinarias y expedir decretos legislativos con fuerza de ley, pero esas actuaciones están sometidas al control automático de constitucionalidad por parte de la Corte.

De esta manera, la sentencia establece que la vacancia judicial no puede interrumpir una función constitucional que resulta necesaria precisamente para revisar el ejercicio de esas facultades extraordinarias del Ejecutivo.

El debate cobró especial importancia después de que, en diciembre de 2025, el entonces presidente Gustavo Petro declarara un Estado de Emergencia Económica cuando la Corte Constitucional ya se encontraba en periodo de vacancia judicial.