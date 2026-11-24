Al cumplirse diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno colombiano y las extintas Farc, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, hizo un llamado a redoblar los esfuerzos para garantizar su implementación y avanzar en la construcción de paz en el país.

Por medio de un mensaje divulgado este martes 24 de noviembre por su secretario Stépane Dujarric, Guterres reconoció los avances alcanzados durante esta década y destacó que el Acuerdo ha sido una herramienta para construir un futuro más pacífico, inclusivo y seguro para los colombianos.

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Sin embargo, advirtió que todavía hay desafíos pendientes y recordó que quedan cinco años del plazo previsto para implementar lo pactado. Por eso, pidió mantener el compromiso con tres asuntos fundamentales: la reincorporación de los excombatientes a la sociedad, la llegada del Estado y el desarrollo a los territorios históricamente marginados, y las garantías de los derechos de las víctimas a través del sistema de justicia transicional.

“El Secretario General expresa su profundo reconocimiento por todo lo que se ha logrado bajo su marco para construir un futuro más pacífico, inclusivo y seguro para el pueblo colombiano. Con cinco años aún por delante en el plazo previsto para su implementación, el Secretario General alienta a redoblar el compromiso con los procesos fundamentales iniciados en el marco del Acuerdo”, dijo.



El secretario general también expresó su preocupación por la violencia que continúa afectando a varias regiones del país. No obstante, señaló que esta situación no le resta valor al Acuerdo, que sigue siendo una herramienta para que las autoridades avancen en materia de seguridad y desarrollo en los territorios afectados por el conflicto.

“Sigue profundamente preocupado por la violencia que persiste en las regiones que aún padecen los efectos del conflicto y subraya que el Acuerdo continúa siendo una herramienta valiosa para las autoridades colombianas en sus esfuerzos por llevar mayor seguridad y desarrollo a estos territorios”, señaló el secretario.

Declaración del portavoz del Secretario General @antonioguterres con motivo del décimo aniversario del Acuerdo de Paz de Colombia.https://t.co/x9Yv5qC8ly pic.twitter.com/w6pXfFvQLw — ONU Colombia 🇺🇳 (@onucolombia) November 24, 2026

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Guterres reconoció, además, la dedicación de las partes firmantes, las instituciones colombianas, la sociedad civil y la ciudadanía en el avance de la paz. También reiteró que Naciones Unidas continuará acompañando los esfuerzos liderados por los propios colombianos.

A este llamado se sumó la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien señaló que la implementación del Acuerdo es un compromiso constitucional y con los territorios, en referencia al artículo 22 de la Constitución, que establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

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Marín destacó que el Acuerdo generó esperanza hace diez años, tanto en Colombia como en la comunidad internacional, y recordó que durante 2017 las cifras de violencia se redujeron significativamente.

“Nos cuesta entenderlo, creerlo, pero es verdad: el Acuerdo nos dio esperanza hace 10 años, a colombianos y colombianas y al mundo. Las cifras de violencia se redujeron de manera significativa en el año 2017. Alrededor de 11.000 firmantes continúan apostándole a la paz”, señaló la defensora Iris Marín en un mensaje de su cuenta de X.

También resaltó que alrededor de 11.000 firmantes continúan apostándole a la paz, pese a las dificultades que persisten en el proceso de reincorporación y en los territorios.

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“La violencia que persiste en los territorios, lejos de desvirtuar el valor del Acuerdo, reafirma la necesidad de avanzar en su implementación”, concluyó la defensora.