Duro enfrentamiento entre policía e indígenas yukpa por rescate de niños usados para pedir limosnas

Agentes de la Policía de infancia, junto con el ICBF y Migración Colombia, llegaron hasta la carrera 46 con la calle 100, en pleno norte de Barranquilla, donde desde hace meses un grupo de indígenas Yukpa, entre ellos niños y bebés de brazos, a diario se ubican sobre bulevar del sector para pedir limonosa.

Las autoridades intervinieron ante las denuncias de ciudadanos que, a diario, ven cómo los menores eran instrumentalizados para que pidieran dinero a los ocupantes de los vehículos que transitan por este importante corredor vial.

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Pero la intervención de las autoridades terminó en un fuerte enfrentamiento con la comunidad indigena. En videos grabados por ciudadanos quedó evidenciado el momento en que uniformados de la Policía sujetaban a algunos hombres, quienes lanzaban puños, y arrojaron palos y hasta piedras para evitar ser llevados, mientras que las mujeres abrazaban con fuerza a los niños buscando que no se los quitaran.

Como resultado, dos menores fueron rescatados y remitidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sin embargo, los policías y tres funcionarios de la Alcaldía fueron agredidos, informó el secretario de Gestión Social de Barranquilla, Iván Marín, declaró que además de los uniformados.



"Los funcionarios hemos sido agredidos. A mí me acaban de dar un golpe fuerte ahora mismo, pero esto se hace por los niñitos. La ley los protege y la ley está en el proceso con nosotros, porque son medidas de protección para los niñitos,

"El llamado más grande a la ciudadanía es no dar dinero, no dar limosna a esta etnia, porque es un negocio lo que tienen ahí y los adultos viven de los niñitos y eso no se va a permitir aquí".

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Esta comunidad Yukpa ha venido migrando a Barranquilla en los últimos 10 años provenientes de la Serranía del Perijá, en el municipio de Machiques en Venezuela.

De acuerdo con el último censo de caracterización realizado en junio de 2026, el Distrito identificó a 119 miembros de esta comunidad indígena en la capital del Atlántico, asentadas principalmente en el barrio La Loma y en el sector de Las Terrazas.

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Por el momento el Distrito atiende a 31 niños y mujeres gestantes Yukpa en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de La Loma, ofreciendo educación inicial, seguimiento nutricional y un acompañamiento familiar adaptado a sus usos y costumbres ancestrales.