Mujeres engañan a comerciante y lo secuestran en Barranquilla: pedían $200 millones para liberarlo

Al poco tiempo de haber llegado a Barranquilla, un comerciante venezolano cayó en la trampa que le tendieron dos mujeres y terminó secuestrado en la capital del Atlántico, donde sus captores exigían una alta suma de dinero a cambio de dejarlo en libertad.

El hombre fue abordado por las mujeres que, mediante engaños y persuasión, lo condujeron a una camioneta, en la que fue retenido contra su voluntad.

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Una vez lo tenían bajo su control, los secuestradores contactaron a personas cercanas al comerciante para exigirle el pago de 200 millones de pesos o, de lo contrario, estaban dispuestos a atentar contra su vida.

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Sin embargo, en vez de acceder a las pretensiones de los captores, la familia optó por denunciar a las autoridades, quienes desplegaron un operativo liderado por el Gaula Militar Caribe, en articulación con el CTI de la Fiscalía, para lograr su liberación.

Tras recibir la denuncia, las tropas activaron los protocolos de búsqueda, verificación y barrido en el sector, ejerciendo presión sobre los captores, quienes, al verse rodeados, dejaron al comerciante en libertad en una zona apartada.

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Ahora avanzan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de esta modalidad delictiva, que utiliza el engaño como mecanismo para atraer y retener a sus víctimas con fines extorsivos.