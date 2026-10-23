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Mujeres engañan a comerciante y lo secuestran en Barranquilla: pedían $200 millones para liberarlo

Tras recibir la denuncia, tropas del Gaula activaron la búsqueda y presionaron a los captores, quienes, al verse rodeados, dejaron al comerciante en libertad en una zona apartada.

Secuestro comerciante venezolano.jpg
Comerciante rescatado por las autoridades.
Gaula Militar
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

Al poco tiempo de haber llegado a Barranquilla, un comerciante venezolano cayó en la trampa que le tendieron dos mujeres y terminó secuestrado en la capital del Atlántico, donde sus captores exigían una alta suma de dinero a cambio de dejarlo en libertad.

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El hombre fue abordado por las mujeres que, mediante engaños y persuasión, lo condujeron a una camioneta, en la que fue retenido contra su voluntad.

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Una vez lo tenían bajo su control, los secuestradores contactaron a personas cercanas al comerciante para exigirle el pago de 200 millones de pesos o, de lo contrario, estaban dispuestos a atentar contra su vida.

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Sin embargo, en vez de acceder a las pretensiones de los captores, la familia optó por denunciar a las autoridades, quienes desplegaron un operativo liderado por el Gaula Militar Caribe, en articulación con el CTI de la Fiscalía, para lograr su liberación.

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Tras recibir la denuncia, las tropas activaron los protocolos de búsqueda, verificación y barrido en el sector, ejerciendo presión sobre los captores, quienes, al verse rodeados, dejaron al comerciante en libertad en una zona apartada.

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Ahora avanzan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de esta modalidad delictiva, que utiliza el engaño como mecanismo para atraer y retener a sus víctimas con fines extorsivos.

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