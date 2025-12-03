Sargento del Ejército murió tras enfrentarse a secuestradores en el Cauca

El Ejército Nacional confirmó recientemente la muerte del sargento segundo Fredy Rodríguez, quien falleció en una clínica de Popayán después de resultar gravemente herido en un enfrentamiento armado con delincuentes en el sector de La Cabuyera, en Popayán, departamento del Cauca.

De acuerdo con la institución, el suboficial recibió varios disparos durante un operativo en el que las tropas frustraron el secuestro de cinco personas, entre ellas un menor de edad. Los hechos ocurrieron el pasado domingo en horas de la noche, cuando los criminales intentaron retener por la fuerza a las víctimas y se produjo un intercambio de disparos con los uniformados.

Rodríguez fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica, pero finalmente murió, debido a la gravedad de las heridas.

El Ejército calificó la acción del suboficial como “un gesto de heroísmo y compromiso con la protección de la vida de los colombianos”.

Las autoridades mantienen operativos en la zona y avanzan en las investigaciones para ubicar a los responsables del ataque.

