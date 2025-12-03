En vivo
Sargento del Ejército murió tras enfrentarse a secuestradores en el Cauca

Sargento del Ejército murió tras enfrentarse a secuestradores en el Cauca

El suboficial había sido alcanzado por disparos durante un operativo para rescatar a varias víctimas, incluido un menor de edad.

