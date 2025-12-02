En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Tras liberación de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, revelan cuál sería la causa de su secuestro

Tras liberación de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, revelan cuál sería la causa de su secuestro

Durante la liberación de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, se capturó a uno de los presuntos responsables y se incautó una pistola calibre 9 mm.

Rescate de Miguel Ayala junto con su mánager.
Rescatan con vida a Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, quien permaneció secuestrado desde el pasado 18 de noviembre en el Cauca.
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad