Tras liberación de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, revelan cuál sería la causa de su secuestro

La incertidumbre sobre el paradero de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, y de su mánager, Nicolás Pantoja, se extendió por dos semanas luego de su desaparición la noche del 18 de noviembre.

Ambos fueron secuestrados cuando se movilizaban en un vehículo particular desde Popayán hacia el aeropuerto de Cali. El secuestro ocurrió en la Vía Panamericana, a la altura de la vereda El Túnel, en zona rural de Cajibío, Cauca.

De acuerdo con las primeras versiones, hombres armados que se desplazaban en dos vehículos interceptaron a las víctimas sobre las 10:45 p. m., obligándolas a desviarse hacia el norte del departamento. El conductor del automóvil fue dejado en libertad en el lugar.

Rescatan con vida a Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, quien permaneció secuestrado desde el pasado 18 de noviembre en el Cauca. Foto: suministrada

Tras conocerse la alerta, unidades del Gaula Militar y de la Policía activaron un operativo de búsqueda. Aunque inicialmente se señaló que el secuestro podría tener relación con las disidencias de las Farc, especialmente los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, las investigaciones confirmaron que los responsables pertenecen al Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central.



Según información del Gaula de la Policía, Miguel Ayala y Nicolás Pantoja permanecieron en cautiverio cerca de 15 días. Presuntamente, los motivos del secuestro fueron económicos, pues los captores exigieron un pago de aproximadamente $7.500 millones por su liberación y habían fijado un plazo de 72 horas para ejecutar la extorsión, bajo la amenaza de asesinar a ambos, sin embargo, aún sigue siendo materia de investigación.

La mañana de este martes 2 de diciembre de 2025 se confirmó finalmente el rescate. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que la operación fue “impecable” y destacó el trabajo de los “héroes de la patria” que participaron en la intervención.

El operativo se desarrolló en la vereda Chorritos, en el municipio de La Sierra, Cauca, con la participación del Gaula de la Policía, los Comandos Jungla, el GOES y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Durante la acción se capturó a uno de los presuntos responsables y se incautó una pistola calibre 9 mm.

El ministro Sánchez envió un mensaje a la familia Ayala, resaltando que no cedieron ante las presiones criminales y celebrando que Miguel Ayala fuera encontrado con vida para reencontrarse con su padre.