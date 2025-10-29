Las últimas palabras de sargento brasileño a su esposa antes de morir en operativo

La ciudad de Río de Janeiro volvió a ser escenario de una de las operaciones policiales más violentas de los últimos años.

Un despliegue de más de 2.500 agentes ingresó a las favelas de Penha y Alemão para enfrentar al grupo narcotraficante Comando Vermelho, dejando un saldo de al menos 130 muertos y una ola de conmoción en todo el país.

Entre las víctimas está el sargento Heber Carvalho da Fonseca, de 39 años, quien alcanzó a comunicarse con su esposa minutos antes de morir.

“Estoy bien. Continúa orando”: fueron las últimas palabras que el uniformado envió a su esposa en medio del operativo. Ella, consciente del peligro que corría su marido, le había escrito con angustia: “¿Estás bien? Dios te está protegiendo. Estoy orando”.



Al pasar los minutos sin recibir respuesta, volvió a insistir: “Te amo. Cuídate, por favor. Hay muchos heridos. Amor, dame una señal de vida siempre que puedas”, pero Heber nunca respondió.



Esta fue la última conversación del sargento Heber Carvalho

La esposa del sargento compartió la conversación en redes sociales junto a un mensaje que estremeció a miles de usuarios: “Y no volviste a hablar ¿Y ahora, qué le voy a decir a Sofía?”, escribió en referencia a la hija pequeña de la pareja.

Según contó al diario O Globo, octubre —el mes del operativo— también es el mes del cumpleaños de la niña, una fecha que quedará marcada por la tragedia.

Publicidad

Fonseca llevaba 14 años de servicio en la Policía Militar y formaba parte del Bope, el Batallón de Operaciones Especiales reconocido por participar en misiones de alto riesgo. Sus compañeros lo describen como un hombre disciplinado, creyente y comprometido con su labor.

Mientras las autoridades defienden la magnitud del operativo como un golpe al crimen organizado, los reclamos por el número de víctimas siguen aumentando.