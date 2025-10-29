En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
María José Pizarro
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Señorita Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Las últimas palabras de sargento brasileño a su esposa antes de morir en operativo

Las últimas palabras de sargento brasileño a su esposa antes de morir en operativo

En plena operación contra el Comando Vermelho en Río, un sargento envió un mensaje a su esposa antes de morir. Tenía una hija pequeña.

Sargento Heber Carvalho da Fonseca
Sargento Heber Carvalho da Fonseca.
Foto: Autoridades Brasil
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

La ciudad de Río de Janeiro volvió a ser escenario de una de las operaciones policiales más violentas de los últimos años.

Vea también:

  1. Escenas de guerra en Río de Janeiro: confirman 132 muertos en megaoperativo
    Escenas de guerra en Río de Janeiro: confirman 132 muertos en megaoperativo
    Foto: AFP
    Mundo

    Escenas de guerra en Río de Janeiro: confirman 132 muertos en megaoperativo

Un despliegue de más de 2.500 agentes ingresó a las favelas de Penha y Alemão para enfrentar al grupo narcotraficante Comando Vermelho, dejando un saldo de al menos 130 muertos y una ola de conmoción en todo el país.

Entre las víctimas está el sargento Heber Carvalho da Fonseca, de 39 años, quien alcanzó a comunicarse con su esposa minutos antes de morir.

Estoy bien. Continúa orando”: fueron las últimas palabras que el uniformado envió a su esposa en medio del operativo. Ella, consciente del peligro que corría su marido, le había escrito con angustia: “¿Estás bien? Dios te está protegiendo. Estoy orando”.

Al pasar los minutos sin recibir respuesta, volvió a insistir: “Te amo. Cuídate, por favor. Hay muchos heridos. Amor, dame una señal de vida siempre que puedas”, pero Heber nunca respondió.

Esta fue la última conversación del sargento Heber Carvalho

Esta fue la última conversación del sargento Heber Carvalho antes de morir

La esposa del sargento compartió la conversación en redes sociales junto a un mensaje que estremeció a miles de usuarios: “Y no volviste a hablar ¿Y ahora, qué le voy a decir a Sofía?”, escribió en referencia a la hija pequeña de la pareja.

Según contó al diario O Globo, octubre —el mes del operativo— también es el mes del cumpleaños de la niña, una fecha que quedará marcada por la tragedia.

Publicidad

Fonseca llevaba 14 años de servicio en la Policía Militar y formaba parte del Bope, el Batallón de Operaciones Especiales reconocido por participar en misiones de alto riesgo. Sus compañeros lo describen como un hombre disciplinado, creyente y comprometido con su labor.

Mientras las autoridades defienden la magnitud del operativo como un golpe al crimen organizado, los reclamos por el número de víctimas siguen aumentando.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Brasil

Redes sociales

Viral

Narcotráfico

Publicidad

Publicidad

Publicidad