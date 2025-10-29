La fuerza pública ingresó en la madrugada a dos zonas conocidas como los complejos de Alemao y Penha, a bordo de 32 vehículos blindados. Unos 2.500 policías fuertemente armados penetraron en el norte de la ciudad, donde hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos criminales, constató un periodista de la AFP.

"Está todo el mundo aterrorizado porque es mucho ruido de disparos", dijo por teléfono una fuente que participa en proyectos sociales en el complejo de favelas Penha. Además, se trata de la "primera vez" que se ven drones de los presuntos delincuentes lanzando bombas, agregó desde fuera de la comunidad esta fuente que no quiso revelar su nombre por temor a represalias.

Escenas de guerra en Río de Janeiro: confirman 132 muertos en megaoperativo Foto: AFP

"Es así como la policía de Rio de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas lanzadas por drones. (...) Es narcoterrorismo", afirmó el gobernador Cláudio Castro en X, junto a un video de un dron lanzando un proyectil desde el cielo.

Los uniformados participan del “Operativo Contención” para combatir la expansión en el territorio del Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Rio de Janeiro, indicó el gobierno estatal. Allí se decomisó "una gran cantidad de droga", según Castro, aliado político del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.



La operación causó disrupciones en la ciudad, con vías centrales completamente cerradas o bloqueadas. “Está todo parado y nos quedamos sin bus, sin nada, en este caos y sin saber qué hacer”, dijo Regina Pinheiro, una jubilada de 70 años que intentaba regresar a su casa. Más de 50 autobuses fueron utilizados para armar barricadas por parte de supuestos criminales, informó el sindicato del ramo en Rio.

Hasta ahora, la operación más letal en Rio, donde viven unos seis millones de personas, había tenido lugar durante la pandemia de covid-19, en 2021, con saldo de 28 muertos en un solo día.

Los vecinos hallaron este miércoles decenas de cadáveres en una de las zonas donde tuvo lugar la operación más letal de la historia de Rio de Janeiro. La defensoría pública del estado cifró en 132 el número de muertos, lo que duplica las cifras oficiales hasta el momento. "La última actualización es de 132 muertos", indicó en un correo a la AFP la asesoría de comunicación de la defensoría pública, un órgano que ofrece asistencia jurídica a los más desfavorecidos.

Por su parte, el gobernador Castro indicó que el balance oficial de la víspera se mantenía en una sesentena de muertos, pero advirtió que este "iba a cambiar" puesto que los fallecidos solo se contabilizan cuando llegan a la morgue.

Los operativos policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas pobres de Rio, donde los agentes suelen enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado.

De su lado, el diputado y pastor evangélico Henrique Vieira denunció en X que el gobierno estatal "trata a la favela como territorio enemigo, con licencia para tirar y matar".

La Corte Suprema de Brasil impuso en 2020 algunas restricciones a los operativos en las favelas, como limitar el uso de helicópteros y las acciones en áreas próximas a escuelas o centros de salud. Estas medidas fueron levantadas este año por decisión del supremo.

Especialistas y organizaciones de derechos humanos critican este tipo de operativos porque tienen una baja eficacia contra las organizaciones criminales.