Miguel Ayala cuenta detalles de su secuestro: "Con miedo a que nos hicieran algo"

En Bogotá, Miguel Ayala se reencontró con su padre, el también cantante Giovanny Ayala, luego de estar junto con su mánager Nicolás Pantoja secuestrados durante 15 días en el Cauca.

En medio de una rueda de prensa, el joven contó detalles de la privación de su libertad que ocurrió desde el 18 de noviembre, cuando el vehículo en el que viajaban fue interceptado en la vía Panamericana por hombres armados.

“Los primeros días no podíamos dormir, con miedo a que nos hicieran algo. Siempre nos dijeron que no nos iba a pasar nada. Los días pasaban muy, muy lentos, pero nunca fuimos lastimados”, contó Miguel Ayala, mientras su padre le sostenía el brazo al contar los difíciles momentos que vivió en cautiverio.

Todavía con botas pantaneras, agradeció a Dios y al Gaula de la Policía Nacional por el operativo que realizaron este 2 de diciembre en la vereda Chorritos, ubicada en el municipio de La Sierra, Cauca, una zona de difícil acceso donde los secuestradores mantenían retenidas a las víctimas. En la intervención también participaron los Comandos Jungla, el GOES y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC),que permitieron sorprender a los responsables y asegurar el área para la extracción segura del Ayala y Pantoja.



"¡Qué Navidad tan bonita que nos da la Policía!”

Giovanny Ayala también habló ante los medios de comunicación y expresó su agradecimiento hacia la fuerza pública por sus labores de investigación para así poder ubicar y rescatar a su hijo tras dos semanas secuestrado.

“Qué bendición tener a nuestros muchachos de nuevo con toda la familia, qué Navidad tan bonita que nos da la Policía”, dijo.

Rescatan con vida a Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, quien permaneció secuestrado desde el pasado 18 de noviembre en el Cauca. Foto: suministrada

Publicidad

Giovanny recordó los difíciles momentos que vivió la familia ante la incertidumbre del estado de salud de su hijo y la situación en la que se podría encontrar durante la privación de su libertad.

“Fueron quince días de zozobra. Si mi hijo no dormía, si pasa frío, si tenía hambre, yo estaba ahí encomendado a todos los santos para que me lo cuidaran; no soltaba este cristo del Señor de los Milagros que me regalaron encomendándome a él”, añadió.

Vale recordar que en el operativo fue capturada una persona y se incautó una arma de fuego, que hará parte de las pruebas para avanzar en el proceso judicial contra los captores de Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja.

Revelan primera foto de uno de los secuestradores de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala