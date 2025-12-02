MinDefensa revela detalles tras la liberación de Miguel Ayala: fue la delincuencia común.

Este martes 2 de diciembre, una noticia le alegró la Navidad a la familia del cantante de música popular Giovanny Ayala, luego de confirmarse que su hijo y también cantante, Miguel Ayala, había sido liberado.

Cabe recordar que Miguel Ayala fue secuestrado en el Cauca el pasado 18 de noviembre, después de un concierto. Ese día, el vehículo en el que el joven artista se movilizaba desde Popayán hacia el aeropuerto de Cali fue interceptado por hombres armados, quienes se lo llevaron junto a su mánager.

Ante esto, el ministro de Defensa fue el encargado de confirmarle a Giovanny Ayala la liberación de su hijo y le aseguró que “está en buenas manos y está bien”, lo que le dio tranquilidad a la familia del artista y la esperanza de tenerlo en casa en las fiestas decembrinas.



Liberación de Miguel Ayala: ministro de Defensa entregó detalles

Tras varios días de incertidumbre por el bienestar del joven cantante, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que Miguel Ayala y su mánager fueron rescatados y ahora están bajo la protección del Gaula Militar.

Después de casi 20 días en cautiverio, finalmente Miguel Ayala podrá reencontrarse con su familia. Aunque en las primeras hipótesis se señaló que los responsables serían los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, grupos de disidencias de las Farc que operan en el Cauca, la información oficial tomó otro rumbo.



Durante la llamada entre el ministro Pedro Sánchez y Giovanny Ayala, el jefe de la cartera de Defensa le manifestó al artista que “lo más importante es saber que su hijo Miguel está vivo y va a estar pronto abrazándolo a usted”. Además, destacó que la salud de los dos secuestrados era óptima: “Están perfectos, están en perfectas condiciones”, afirmó.

Rescatan con vida a Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, quien permaneció secuestrado desde el pasado 18 de noviembre en el Cauca. Foto: suministrada

Secuestro de Miguel Ayala: cómo fue el rescate y quiénes serían los responsables

En su conversación, Pedro Sánchez anunció que se revelarán imágenes del estado en el que estaban los dos secuestrados. Señaló que los mantenían en “unas condiciones prácticamente infrahumanas” y que sus vidas corrían peligro, pues los amenazaban con asesinarlos si no pagaban el dinero exigido.

De acuerdo con información revelada en Mañanas Blu de 10:30, ambos permanecían retenidos en zona montañosa del Cauca y la operación de rescate fue adelantada por el Gaula Militar, con apoyo de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Sin embargo, el ministro desmintió que los responsables fueran disidencias de las Farc.

“Los delincuentes… por ahora la información que tenemos es que es delincuencia común”, explicó Sánchez, y añadió que estaban pidiendo $7.500 millones por la liberación. En el operativo fue capturada una persona. Ahora solo resta que Miguel Ayala y su mánager regresen a sus hogares para reencontrarse con sus seres queridos.