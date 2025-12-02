Esta fue la primera llamada de Giovanny Ayala y su hijo tras ser liberado en Cauca

Luego de semanas de búsqueda y rescate, finalmente, este 2 de diciembre se dio la liberación de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, en el departamento del Cauca. Un momento conmovedor, en especial cuando el artista supo de la noticia por medio de una llamada telefónica por parte del ministro de Defensa para confirmarle la noticia.

"Ministro, uy feliz, muy feliz. Estoy feliz de escuchar esta noticia", dijo Ayala entre lágrimas. Mientras que su hijo y su manager iban acompañados en el Cauca por las autoridades tras completarse por completo el rescate; sin embargo, se reveló el video de las primeras palabras que cruzaron ambos tras semanas sin comunicación e incertidumbre.

Giovanny Ayala y su hijo Miguel Ayala. Instagram Miguel Ayala.

La conmovedora llamada entre Giovanny Ayala y su hijo tras liberación

Minutos después de la liberación, Noticias Caracol pudo conocer un video de la primera llamada que tuvieron los dos tras el rescate. Un cruce de palabras conmovedor en donde los dos no pudieron aguantar las lágrimas.

“Hola, hijo. Bendiciones papi, bendiciones, tiene que agradecerle mucho, mucho a Dios, primero Dios y a esos ángeles que están ahí con ustedes que los rescataron sano y salvo, mi Dios lo bendiga siempre. Estuve con usted desde el día cero, Dios estuvo siempre con usted, no se imagina”, fueron las palabras del cantante, mientras su hijo lloraba y solo le daba las gracias por acompañarlo siempre, ahí rompió en llanto el artista, dejando un momento conmovedor entre ambos.



Le confesó que fueron semanas difíciles para la familia, noches de “tormenta y zozobra”, pero que, afortunadamente, todo salió bien y gracias a Dios, de la mano de la Policía y el Ejército.

¿Quiénes estuvieron detrás del secuestro del hijo de Giovanny Ayala?

Inicialmente se señaló que sería un hecho por parte de los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, sin embargo, se confirmó que eran del frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.