Blu Radio  / Nación  / Esta fue la primera llamada de Giovanny Ayala y su hijo tras ser liberado en Cauca

Esta fue la primera llamada de Giovanny Ayala y su hijo tras ser liberado en Cauca

Ambos no pudieron ocultar la emoción de volver a hablar durante semanas y rompieron en llanto al volver a escuchar sus voces por el teléfono.

