Inversiones y cambios regulatorios: conclusiones en Barranquilla para crisis energética

Cuatro años se necesitan para estabilizar el sistema eléctrico, según los datos de la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda. Sin embargo, desde Barranquilla se acordaron acciones para reducir esos plazos durante la Audiencia Nacional de Seguridad Energética convocada por la Comisión Quinta del Senado.

Entre las conclusiones se habló de la necesidad de gestionar recursos para las generadoras térmicas, impulsar cambios regulatorios que garanticen el abastecimiento de gas, incorporar nuevos proyectos de energía renovables y el senador Camilo Torres anunció la creación de un observatorio junto con la Rap Caribe para que todas estas ideas lleguen a buen puerto.

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“Estamos prestos desde la Comisión Quinta junto con la RAP Caribe para conformar un observatorio que le haga seguimiento, por supuesto también estarán las distintas empresas que estuvieron presentes, los gremios, el Gobierno Nacional tiene que estar, Procuraduría, Contraloría. Estamos ante una crisis estructural en materia de abastecimiento de gas, que llevará un periodo de cuatro años. Haremos un trabajo arduo y en equipo junto con el Ministerio de Minas y Energía para que ojalá pueda ser menos”, indicó.

Tarifas de energía Foto: Unsplash

Entre las noticias más importantes está que, en los próximos días, el Ministerio de Minas y Energía iniciará un estudio junto con XM para verificar la posibilidad de ajustar el programa de Uso Eficiente de la Creg que castiga a los usuarios que no ahorran energía. Torres afirmó que esperan algo de justicia para la región Caribe.



“Tendremos que hablar con la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, dentro de pocos días, con el fin de ver finalmente XM qué insumo le entrega para estudiar con profundidad y ver qué decisión tomamos con respecto a la resolución. Entendemos que hay que ahorrar por las necesidades y la crisis energética que tenemos actualmente, pero ojalá podamos tener como región no beneficios, sino justicia ante las condiciones climáticas”, fueron sus palabras.

Finalmente, durante el encuentro se habló de la necesidad de organizar otra mesa de trabajo entre el Gobierno y la Creg para analizar el cargo de confiabilidad, incorporar medidas de gestión de la demanda eléctrica y atraer inversión hacia Air-e y Afinia, para fortalecer sus redes e infraestructura.