Afinia requiere $800.000 millones para garantizar el suministro de energía hasta diciembre

En medio de la Audiencia Nacional de Seguridad Energética, que se realiza en Barranquilla, el gerente de Afinia, Ricardo José Arango Restrepo, hizo un llamado urgente al Ministerio de Minas y Energía para que los ayude a conseguir los 800.000 millones de pesos que necesita la compañía para garantizar su operación hasta el 31 de diciembre.

Arango alertó que, sin una solución en las próximas dos semanas, la empresa podría enfrentar mayores dificultades para sostener el servicio.

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"Necesitamos 800.000 millones de pesos y agradecemos profundamente a la señora ministra, al señor senador Juan Espinal, a toda la Comisión Quinta, a RAP Caribe, a las gobernaciones que han trabajado de la mano con nosotros para estructurar una solución, pero esto es una solución que se requiere urgente", dijo.

Durante su intervención, el representante de Afinia señaló que el fenómeno de El Niño ha incrementado en un billón de pesos los costos de compra de energía para la compañía.



Explicó que la empresa destina entre 400.000 y 500.000 millones de pesos mensuales a la adquisición de electricidad, mientras que su generación de caja resulta insuficiente para cubrir las obligaciones y las inversiones que requiere la red.

Entre los principales problemas identificados están las deudas de entidades oficiales, que ascienden a 420.000 millones de pesos; la baja recuperación de cartera en zonas eléctricamente subnormales; el hurto de energía, y la falta de recursos para modernizar la infraestructura. Además, indicó que los acueductos adeudan más de 180.000 millones de pesos.