EPM vende su filial Energua en Cesar, Bolívar y Magdalena tras crisis energética del Caribe

La empresa Energía Atenea S.A. E.S.P., más conocida como Energua, la cual desde septiembre fue creada para garantizar el servicio de energía en 19 municipios de Cesar, Bolívar y Magdalena, dejará de ser una filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), tras conocerse en las últimas horas un acuerdo de compraventa que transferirá la totalidad de de su participación a Latam Energy Distribution Group S.A. (“Latam”), una sociedad panameña respaldada por un grupo de inversionistas centroamericanos con experiencia regional en los sectores de energía, infraestructura, financiero y de telecomunicaciones.

La noticia fue confirmada desde Barranquilla por el gerente general de EPM, John Alberto Maya Salazar, en el marco de la Audiencia Nacional de Seguridad Energética convocada por la Comisión Quinta del Senado. Maya declaró que estos inversores demostraron tener un músculo financiero importante y conocimiento del sector.

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“Se firmó un primer acuerdo. Estamos pendientes de unos requisitos, unos anexos, ya se ha hecho la debida diligencia para que sea una empresa responsable, conocedora, que no haya ningún problema. Vamos bien. Esperamos que muy pronto, no te podría decir tiempo, podamos tener todos estos requisitos necesarios para cerrar la transacción y poder ya empezar directamente con ella”, declaró a Blu Radio.

El gerente de EPM aceptó que la decisión fue motivada por la complicada realidad que tenía su filial de Afinia en el Cesar, donde las pérdidas económicas rondaban hasta el 40 % con un recaudo del 60 % de todos sus ingresos.



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Del mismo modo, Maya aclaró que están en constante articulación con el Gobierno Nacional para definir de aquí a diciembre una solución a la crisis de energía que hay en el Caribe, incluyendo al mercado de la empresa Air-e Intervenida. Por eso, han tenido mesas de trabajo con el Ministerio de Minas y Energía, y están pendientes de un segundo encuentro con el Ministerio de Hacienda.

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Sobre la realidad financiera de ambas compañías, Air-e y Afinia, el gerente general de EPM fue muy claro en que si no se logra una solución, “la operación será inviable”.

“Para el Grupo EPM, la sostenibilidad de los territorios donde tiene presencia es una prioridad. En este sentido, la entrada del nuevo inversionista al mercado escindido permitirá seguir implementando estrategias diferenciadas, acordes con las características y necesidades de cada mercado, para contribuir a la prestación de un servicio eficiente, continuo y con calidad”, escribió EPM en un comunicado.

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“La operación también hace parte de las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno corporativo del Grupo EPM para focalizar sus recursos, fortalecer su sostenibilidad financiera y gestionar de manera adecuada su perfil de riesgo. Con la firma de este contrato, el Grupo EPM avanza en la implementación de una solución de largo plazo para el mercado escindido, así como en la búsqueda de alternativas que permitan la sostenibilidad de la prestación del servicio de energía en la región Caribe”, finalizaron.