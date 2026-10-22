Gobierno declara de interés nacional la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla

El presidente Abelardo De La Espriella expidió el Decreto 1592 del 22 de octubre de 2026, mediante el cual declaró de interés nacional la realización de la final de la Conmebol Copa Sudamericana 2026, que se jugará en Barranquilla el próximo 21 de noviembre.

Según el decreto, la decisión responde a una comunicación enviada el 7 de agosto de 2026 por el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, quien informó al Gobierno Nacional sobre la realización del partido en la ciudad.

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El documento señala que la Conmebol Sudamericana es una de las competiciones de clubes más importantes del continente, caracterizada por un alto nivel deportivo, audiencia internacional a gran escala y un impacto económico positivo para las ciudades que la reciben.

Boca y Mineiro en Barranquilla // Fotos: AFP / redes

El decreto también resalta que este tipo de eventos deportivos internacionales ayuda a consolidar el posicionamiento y la imagen de Colombia ante el mundo, impulsa el desarrollo económico de las ciudades anfitrionas y contribuye al bienestar social a través del deporte.



Precisamente, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char realizó en las últimas horas un recorrido por el estadio Metropolitano, y dio un recuento de los avances tecnológicos y en graderías.

“Ya tenemos listos los dos scoreboards que van internos. Estas son pantallas con calidad 4K.Es el techo de la tecnología. Y estamos instalando la cinta 360. Vamos a estrenar unas sillas plegables en oriente y occidente. En norte y sur, las barras de nuestro Junior y del fútbol no quieren sillas. Quieren vivir el espectáculo brincando, cantando, moviéndose. Bienvenidos Boca Juniors y Atlético Mineiro para la tremenda final aquí en el Supermetro”, declaró a los medios de comunicación.

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El decreto rige a partir de su fecha de expedición y fue firmado por la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga. Con esta declaratoria, el Gobierno busca coordinar e integrar las acciones de promoción deportiva y posicionamiento del país en torno a la final, como expresión de respaldo institucional del Estado a este certamen.