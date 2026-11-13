Consejo de Estado anula elección de Guillermo Echavarría como rector de la UPC en Valledupar

El Consejo de Estado anuló la elección de Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC), designación que había sido aprobada por el Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo 011 del 9 de marzo de 2026.

La decisión, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, resolvió cinco demandas de nulidad electoral. El argumento central del fallo se centró en que Echavarría Gil no acreditó, al momento de inscribirse como candidato, los cinco años de experiencia académica en educación superior que exigen los estatutos de la universidad.

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De hecho, el Tribunal de Garantías Electorales había inadmitido inicialmente su inscripción por registrar solo 49 meses de experiencia docente. Tras un recurso de apelación del candidato, el mismo Tribunal lo admitió aplicando una regla distinta, pensada para la vinculación de profesores catedráticos, según la cual dos períodos académicos equivalen a un año de experiencia; reconociendo con esos cálculos seis años.

Ahora, el Consejo de Estado concluyó que esa regla no era la aplicable al proceso de elección de rector, que tiene su propio reglamento. Al recalcular la experiencia de Echavarría Gil con base en los períodos académicos realmente certificados, se estableció que solo acumulaba 4 años, 9 meses y 11 días al día de su inscripción, por debajo del mínimo exigido.



El tribunal recordó que la experiencia debe demostrarse al momento de la inscripción, no después, para que el proceso cuente con un parámetro objetivo y verificable.

Con ese fundamento, el alto tribunal anuló el acuerdo que lo designó rector y ordenó archivar el expediente una vez la decisión quede en firme.

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Recordemos que esta persona estaba suspendida provisionalmente por la misma autoridad mientras se daba respuesta a esas cinco demandas en contra de su llegada, la cual también fue controvertida al ser una escogencia que duró menos de ocho minutos y en la que estuvo presente Juliana Guerrero.