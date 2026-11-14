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En el Atlántico se espera la movilización de más de 90.000 vehículos este fin de semana

En Barranquilla y su área metropolitana unos 3.000 uniformados vigilarán sectores comerciales, zonas de entretenimiento y sitios turísticos.

Operativos de Policía de tránsito en el Atlántico
La Policía de Tránsito realiza controles en 5 áreas de prevención, en los principales corredores viales del departamento.
Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de nov, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

La Vía al Mar, la Vía Cordialidad y la Vía Oriental serán los corredores estratégicos del Atlántico que serán priorizados este fin de semana por las autoridades, con el fin de garantizar la seguridad de los más de 90.000 viajeros que entrarán o saldrán del departamento.

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Serán cinco áreas de prevención distribuidas en estos puntos, con al menos 100 uniformados.

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La capitán Lizbeth Herrera Vargas, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en el Atlántico, recalcó que es importante que los conductores se sumen y contribuyan a mejorar la seguridad vial en el departamento para celebrar sin ningún contratiempo, por lo que es necesario no mezclar el alcohol y la gasolina.

La oficial también anunció una restricción para vehículos de carga superior a 3,4 toneladas sobre la Vía al Mar y la Vía Oriental este sábado, hasta las 3:00 de la tarde, y el lunes, de 10:00 de la mañana a 11:00 de la noche.

“Finalmente, invitamos a todos los viajeros a revisar sus vehículos, a respetar las normas y señales de tránsito y a conducir con responsabilidad”.

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De igual forma, otros 3.000 policías estarán desplegados en la capital del Atlántico, con motivo de eventos como el concierto de Chayanne, este sábado en el Estadio de Béisbol Édgar Rentería, o el Festival de la Butifarra, en Soledad.

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La Policía Metropolitana resaltó en un comunicado que se implementarán “actividades de prevención, acompañamiento y control en sectores comerciales, zonas de entretenimiento y lugares de mayor afluencia de ciudadanos, con el propósito de prevenir hechos que afecten la tranquilidad y la convivencia”.

En ese sentido, también habrá presencia policial en sectores turísticos y zonas de playa como Puerto Mocho, en el barrio Las Flores.

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Asimismo, se desarrollarán caravanas de seguridad, patrullajes permanentes y controles en puntos estratégicos, además de planes especiales en establecimientos abiertos al público, con el fin de prevenir riñas, hurtos, lesiones personales y otros comportamientos contrarios a la convivencia.

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