Entre 8 y 12 horas puede demorarse un colombiano para ver camellos a la orilla del mar, pues ese es el tiempo para llegar desde Bogotá hasta Los Cabos, en México, un destino en Baja California que se ha convertido en uno de los famosos de la región y que combina el lujo con gastronomía, cultura y playas paradisíacas.

Esta zona tiene algo especial y es que se encuentran el desierte con el mar, algo que hace que la experiencia paradisíaca sea aún mayor. Más allá de su hotelería premium, sus campos de golf de campeonato, sus paradisíacas playas y su inigualable propuesta gastronómica, este territorio, donde el desierto se encuentra con el mar, esconde una profunda riqueza histórica, cultural y natural.

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En Los Cabos los camellos caminan a la orilla del mar

Tras la explotación de los circos en Norteamérica y Centroamérica, por el océano Pacífico se volvió habitual ver caravanas de camellos caminando a la orilla de las playas gracias a el ecosistema desértico, la flora y el clima árido son prácticamente idénticos a los de su hábitat natural en Medio Oriente, lo cual hizo que se volviera parte de las cosas a conocer de este destino.

Camellos en Los Cabos, México Fotos: https://www.visitaloscabos.travel/

Cultura y biodiversidad hacen parte del destino

En el extremo sur de la península de Baja California en México existe un destino que, en los últimos años, se ha ganado el cariño de los colombianos y cada mes llegan a conocer este destino: Los Cabos, un lugar muy famoso en Centroamérica por sus playas, pero aún más por sus cerca de 100 eventos culturales en el año. Algo que ha incrementado el interés de miles de colombianos para visitarlos en este año.



Además, la civilización pericué hace parte de esta zona al igual que los ‘Choyeros’ que conservan la vida de los vaqueros desde California y Texas, más al norte (Estados Unidos).

Por otro lado, el Parque Nacional Cabo Pulmo es el escenario de uno de los fenómenos más espectaculares y sobrecogedores de la naturaleza. Considerado un caso de éxito mundial en conservación marina, pasó de ser un pueblo pesquero a un área natural estrictamente protegida; alberga el arrecife de coral más importante y relevante del Pacífico oriental.

Los Cabos, México // Foto: suministrada

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¿Cómo llegar a Los Cabos desde Colombia y cuáles son los requisitos?

Existen dos maneras de llegar desde Bogotá hasta esta zona en México, las cuales se han vuelto famosas:

