Con el objetivo de fortalecer el turismo nacional e internacional, desde el 12 de noviembre se inauguró la nueva ruta entre Medellín y Buenos Aires por parte de JetSmart, como otra alternativa para que los viajeros colombianos puedan ir al sur del continente.

"El inicio de operaciones entre Medellín y Buenos Aires marca un hito fundamental en el plan de expansión internacional de JetSMART en Colombia. Nos entusiasma conectar de manera directa a Antioquia con uno de los destinos más emblemáticos de Suramérica, dinamizando el turismo, el comercio y la integración regional bajo nuestro modelo de tarifas ultrabajas y aviones nuevos”, explicaron.

Turismo referencia Foto: Unsplash

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Así operará la nueva ruta Medellín-Buenos Aires

El primer vuelo se llevó a cabo el 12 de noviembre. En total, contará con cinco frecuencias semanales y una oferta de 1.860 sillas, permitiendo que la capital de Antioquia sea un puente para turista que se desplacen al norte y evitando el trayecto hasta Bogotá para quienes deseen llegar hasta

Cifras de la compañía señalan que durante los primeros seis meses de 2026, se movilizaron más de 250.000 pasajeros internacionales desde y hacia Colombia. Tras dos años operando en el país, actualmente cuentan con 21 rutas nacionales hacia 11 destinos y siete rutas internacionales desde el país hacia destinos de Suramérica y el Caribe.



Habrá precio de lanzamiento desde $895.600 (impuestos y tasas incluidos) para comprar del 1 de diciembre de 2026 a 20 de junio de 2027. La nueva ruta potencia la conectividad regional al permitir conexiones vía Medellín desde ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, San Andrés y Pereira hacia Buenos Aires.

Buenos Aires Foto: AFP

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