El municipio de Gutiérrez, en Cundinamarca, será el escenario del Chuntiva Highline World Cup 2026, presentado por sus organizadores como la primera Copa Mundial de Highline que se realiza en Colombia. El certamen se llevará a cabo del 11 al 13 de diciembre de 2026 en el Gran Cañón de Chuntiva y reunirá a atletas provenientes de 10 países.

La competencia contará con categorías femenina y masculina. Según la organización, el evento tendrá una transmisión por YouTube para que pueda seguirse desde otros países.

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Así será la competencia de highline en el Cañón de Chuntiva

Las pruebas se realizarán en el sector comprendido entre las veredas Cerinza y Río Chiquito. Allí se instalarán dos líneas paralelas de 190 metros de longitud, ubicadas a 150 metros de altura, sobre las cuales los deportistas competirán de manera simultánea.

Pruebas de velocidad: la modalidad speed highline

Sobre las líneas se marcarán pistas de 50 y 70 metros destinadas a las pruebas de velocidad. En la modalidad speed highline, el objetivo de cada atleta es completar el recorrido en el menor tiempo posible.



Una exhibición sobre una línea de un kilómetro

De forma paralela a la competencia oficial, un grupo de atletas élite recorrerá una línea de un kilómetro de longitud, suspendida a más de 400 metros de altura. Esta actividad no hará parte de la puntuación oficial del campeonato y se desarrollará como exhibición.

Gutiérrez, Cundinamarca Foto: Alcaldía de Gutiérrez

Turismo de naturaleza y aventura en Gutiérrez

El alcalde de Gutiérrez, Leonardo Acuña Guasca, señaló que el campeonato es una oportunidad para impulsar el turismo de naturaleza y aventura en el municipio: “A partir de este diciembre tendremos el Chuntiva Highline World Cup, que reunirá atletas de todo el mundo en un evento sin precedentes en Latinoamérica. Tendremos tres días de competencia donde se elegirá al mejor”, afirmó el mandatario local.

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El evento es organizado por Slako Colombia, la Alcaldía de Gutiérrez y las comunidades de Cerinza y Río Chiquito. Andrés Felipe Díaz, director de Slako Colombia y organizador del encuentro, explicó que el proyecto se ha construido en conjunto con la administración municipal y los habitantes de la zona.

“Desde el momento cero, ya que venía en la carretera, vi ese gran cañón, todas esas montañas al fondo y desde ahí ya sabía que se venía algo. Y estos años hemos estado trabajando con la alcaldía en diferentes procesos con las comunidades que vienen precisamente a impulsar acá el turismo en la región”, relató Díaz.

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Los atletas destacados del Mundial de Highline

Diego Alejandro Molano, récord mundial de highline a ciegas

Uno de los participantes será el cundinamarqués Diego Alejandro Molano, oriundo de la zona de Carmen de Carupa y Ubaté. De acuerdo con la información entregada por la organización, el 26 de abril de 2026 Molano estableció en el Cañón del Chicamocha el récord mundial de highline a ciegas, certificado por la ISA. En esa ocasión recorrió 3.254 metros con los ojos vendados y sin caídas, en aproximadamente dos horas y media, sobre una cinta instalada a 300 metros de altura.

Kuba Morawski, especialista en velocidad

También estará en Gutiérrez el polaco Kuba Morawski. Su recorrido de un kilómetro en 12 minutos y 18 segundos, realizado en septiembre de 2026, fue reportado por la prensa de su país como récord mundial masculino de la modalidad.

“El año pasado fue la primera vez que conseguí hacer 100 metros en menos de un minuto. Desde ese punto estoy empujando siempre en la categoría de velocidad”, declaró el deportista.

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Qué actividades habrá para los visitantes

Además de presenciar la competencia, los asistentes podrán realizar senderismo, rafting y otras actividades de río, y conocer la oferta gastronómica y cultural del municipio, según anunció la Alcaldía. “Contaremos con una gran oferta gastronómica, cultural y calidad humana de los habitantes de Gutiérrez disponibles para atenderlos”, indicó el alcalde Acuña.

Festival de highline después del Mundial

La programación no termina con la Copa Mundial. Entre el 17 y el 20 de diciembre se realizará un festival de highline en el mismo municipio.

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Dónde queda Gutiérrez y cómo llegar desde Bogotá

Gutiérrez se ubica al suroriente de Bogotá, en la provincia de Oriente de Cundinamarca. Para llegar, se toma la vía al Llano, luego el desvío hacia Cáqueza y se continúa por Fosca. La organización calcula un trayecto de cerca de cuatro horas, sujeto al tráfico y al estado de la vía.

El municipio tiene una temperatura media cercana a los 16 °C y se caracteriza por sus paisajes de montaña, cascadas y cocina campesina, con preparaciones típicas como las empanadas de fríjol y el pan de sagú. Para acceder al cañón donde se desarrollará la competencia, los visitantes deberán consultar las indicaciones directamente con la organización del evento.