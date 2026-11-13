Círculo de Viajes se reinventa con nueva imagen y liderazgo para impulsar el futuro del turismo

Con 56 años de trayectoria, más de 2,5 millones de viajeros y una comunidad de 100.000 ahorradores, Círculo de Viajes inicia una nueva etapa de transformación, innovación y crecimiento, bajo el liderazgo de Mónica Forero Wiehls, quien asume la Presidencia de la compañía colombiana.

Fundada en 1970, la empresa ha consolidado un modelo que combina ahorro programado y servicios turísticos para facilitarles a los colombianos la posibilidad de viajar. Su trayectoria y compromiso con el sector le han permitido obtener, por cuarto año consecutivo, el reconocimiento como Agencia de Viajes Líder en Colombia en los World Travel Awards.

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La llegada de Forero Wiehls, ejecutiva con más de 18 años de experiencia en estrategia, transformación organizacional y gestión turística y hotelera, representa un impulso para la evolución del negocio. Entre sus principales objetivos están acelerar la transformación digital, desarrollar nuevos productos y canales, y fortalecer la experiencia de los clientes para conectar con las nuevas generaciones.

“Hoy nuestro desafío es llevar ese modelo a nuevas generaciones, apoyándonos en la transformación digital, nuevos productos y canales que nos permitan estar cada vez más cerca de nuestros clientes”, afirmó Mónica Forero Wiehls, presidenta de Círculo de Viajes.

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Ahorro y turismo: un modelo que sigue creciendo

La compañía ofrece alternativas para quienes desean viajar de inmediato y para quienes prefieren planear sus vacaciones mediante el ahorro. La vigencia de este modelo se refleja en que más del 70 % de sus clientes renueva su plan después de disfrutar sus viajes.

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Además, Círculo de Viajes genera más de 1.500 empleos directos e indirectos, tiene presencia en 18 ciudades del país mediante 19 oficinas y cuenta con alianzas con importantes aerolíneas y cadenas hoteleras internacionales.

Como parte de esta transformación, estrenó una nueva imagen y fortaleció espacios de atención como su Centro de Experiencia, ubicado en la calle 72 con carrera 12, en Bogotá.

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Con esta renovación, Círculo de Viajes busca consolidar su liderazgo en el turismo colombiano, acercar nuevas experiencias a más personas y mantener su propósito: convertir los sueños de viajar en metas posibles.