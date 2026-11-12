La Ruta 66: el viaje definitivo por el corazón de la cultura estadounidense

La legendaria Ruta 66 celebra un siglo de historia desde su aprobación oficial el 11 de noviembre de 1926. Diseñada en sus orígenes para conectar Chicago con la costa de Santa Mónica, en Los Ángeles, este recorrido de casi 4.000 kilómetros se ha consolidado a lo largo de las décadas como uno de los principales referentes de la cultura de Estados Unidos. La vía fue dada de alta formalmente cuando funcionarios federales y estatales de carreteras la incluyeron en el sistema unificado de vías numeradas del país (U.S. Numbered Highway System).

Conocida popularmente como la Carretera Madre (The Mother Road), la arteria se concibió inicialmente para vertebrar el tráfico comercial de este a oeste, convirtiéndose en la primera carretera nacional encargada de unir las regiones del Medio Oeste con el océano Pacífico.

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2. Un Trazado Épico a través de Ocho Estados

Para los amantes de los grandes viajes por carretera, la Ruta 66 representa una travesía inolvidable que atraviesa ocho estados:



Illinois

Misuri

Kansas

Oklahoma

Texas

Nuevo México

Arizona

California

Aunque comenzó a operar en 1926, la carretera no alcanzó una popularidad masiva de inmediato; su verdadera transformación social comenzó durante el complejo periodo de la Gran Depresión (1929–1939).

3. Del Dust Bowl a la Gran Ruta de Migración

A raíz de la profunda crisis económica y de la catástrofe ambiental del Dust Bowl —caracterizada por severas sequías y devastadoras tormentas de polvo que asolaron las Grandes Llanuras—, la Ruta 66 se convirtió en el principal corredor de huida hacia el oeste para miles de familias en busca de un futuro mejor.



Investigadores como Christy Gavin y Garth Milam, pertenecientes a los Archivos de Migración del Dust Bowl en la Universidad Estatal de California en Bakersfield, señalan que hasta 400.000 migrantes se desplazaron hacia California utilizando esta vía, si bien las cifras exactas continúan siendo objeto de análisis académico.

4. La Época Dorada de los Años 50: Moteles de Neón y Cultura Automovilística

La ruta vivió su verdadero apogeo durante la década de 1950. Impulsada por el auge económico de la postguerra y el florecimiento de la cultura del automóvil, la carretera moldeó el paisaje urbano y rural de las pequeñas poblaciones que atravesaba. Fue en esta época cuando nacieron sus icónicos moteles con letreros de neón y los tradicionales restaurantes de carretera que hoy forman parte del imaginario viajero internacional.

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5. El Retiro Federal y el Renacimiento del Turismo Nostálgico

En 1985, la Ruta 66 fue retirada de la red federal de autopistas debido a la modernización y expansión de las vías interestatales rápidas. Sin embargo, su retiro oficial no marcó su fin. Gracias al trabajo constante de asociaciones de conservación y al incesante auge del turismo nostálgico, la carretera ha resurgido con fuerza, consagrándose hasta el día de hoy como el gran símbolo del turismo de carretera por antonomasia.