Más allá de las murallas: el alma de las carrozas y tradiciones en la Inependiencia de Cartagena

Las Fiestas de la Independencia en Cartagena de Indias celebran cada mes de noviembre la emancipación de la ciudad a través del Bando, su desfile popular más emblemático, el cual reúne comparsas, agrupaciones folclóricas y vistosas carrozas esculpidas a mano. Para los viajeros apasionados por el turismo cultural, esta festividad representa una oportunidad única para conectar con el alma viva del Caribe colombiano más allá de sus famosas murallas y arquitectura colonial.

El arte vivo de la carroza cartagenera: patrimonio, color e historia

Junto al trayecto del desfile, una gran carpa alberga los retoques de 14 carrozas decoradas con colores vivos y banderas, concebidas como esculturas de gran formato que recrean balcones floridos, personajes populares, figuras históricas y estampas cotidianas de los barrios. Fruto de un laboratorio creativo impulsado por artistas plásticos locales durante varios meses, la iniciativa busca devolver la identidad histórica a la carroza cartagenera, una tradición que se encontraba en vía de extinción y que hoy resurge con técnicas propias de la región.

Desfile Independiencia de Cartagena Foto: EFE

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Según explica la artista plástica y coordinadora general Maritza Zúñiga, el propósito es rescatar el valor cultural del evento y reflejar tanto el patrimonio material como el patrimonio sumergido de la ciudad. Además, estas estructuras destacan porque llevan a las reinas de belleza de los barrios en el rol de capitanas, lideresas y lanceras de sus comunidades.

Relatos de barrio: juegos de maicena, dulce de coco y memoria familiar

Las carrozas convierten las historias de vida de los habitantes en arte itinerante. El artesano Wilder Arzuza, originario de Barranquilla y con 14 años de experiencia en la construcción de escenarios, participa por primera vez en las fiestas cartageneras plasmando la historia familiar de una joven local.



Desfile Independiencia de Cartagena Foto: EFE

En su carroza se retrata a tías, hermanas, primos y sobrinos compartiendo la alegría del Bando entre trompetas, espuma blanca y maicena. La pieza rinde también tributo a los antepasados comerciantes ambulantes incorporando esculturas de frutas, aguacates y cocadas, el dulce tradicional elaborado a base de coco.

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Esta representación plasma la convergencia de las raíces indígena, africana y colonial de Cartagena, al tiempo que rememora los recuerdos de infancia del propio escultor y el entusiasmo de su madre por las celebraciones de noviembre y el Reinado Nacional de la Belleza.

Una cita imperdible para el viajero cultural

El desfile del Bando consigue que en una misma senda converjan todos los patrimonios culturales de Cartagena de Indias. Para quien planifica una estancia en la ciudad durante noviembre, presenciar la creatividad y el fervor festivo de sus artesanos y comunidades constituye una experiencia viajera verdaderamente auténtica e inolvidable.