Ni Venezuela ni Perú: este país tiene la ciudad que celebra Navidad durante 88 días

Mientras en Colombia se preparan los alumbrados navideños para diciembre, hay una ciudad que celebra Navidad durante 88 días y no está en Venezuela -donde por decreto la dan la bienvenida a esta festividad con un mes de anterioridad- ni en Perú -donde tienen tradiciones muy curiosas.

Está en Brasil y se trata de Gramado, ubicada en la región de la Serra Gaúcha, en el estado de Rio Grande do Sul, donde se realiza la edición número 41 del Natal Luz, un festival que comenzó el 22 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 17 de enero de 2027, con una programación de 88 días y más de 500 presentaciones.

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La celebración, organizada por Gramadotur, convierte a Gramado en uno de los destinos turísticos más llamativos de Brasil durante la temporada de fin de año.



¿Qué espectáculos ofrece el Natal Luz de Gramado?

Entre los principales atractivos se encuentra O Grande Desfile de Natal (El gran desfile de Navidad), una puesta en escena que reúne carrozas, personajes navideños y música en Expogramado. Por su parte, en Serra Park se presenta Nativitaten, un espectáculo que recrea el nacimiento de Jesús mediante interpretaciones musicales y efectos visuales en un escenario al aire libre junto a un lago.

La programación de esta edición también incluye dos estrenos en el Palácio dos Festivais. Uno de ellos es Natal Luz In Concert, un concierto de la Orquesta Sinfónica de Gramado con un repertorio inspirado en las tradiciones navideñas. El segundo es O Brilho do Natal (El brillo de la Navidad), que combina danza, proyecciones y vestuarios iluminados para ofrecer una experiencia artística relacionada con esta época del año.



Árbol de Navidad Pexels

Actividades gratuitas para disfrutar la Navidad en Brasil

Entre las actividades gratuitas se encuentran la Parada de Natal, que recorre las calles del centro de Gramado; el tradicional encendido de luces frente al Palácio dos Festivais y las presentaciones artísticas en la Rua Coberta.

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A esto se suma la Vila de Natal, ubicada en la Praça das Etnias, donde los visitantes pueden recorrer un mercado navideño y encontrar diferentes opciones gastronómicas. Otra de las tradiciones es la Tannenbaumfest, una jornada en la que habitantes y participantes se reúnen para decorar árboles de Navidad, una actividad que involucra a la comunidad en la celebración.



¿Cómo viajar desde Colombia a Gramado, Brasil?

Para los viajeros colombianos interesados en conocer este destino, la principal puerta de entrada es Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul. Allí se encuentra el Aeropuerto Internacional Salgado Filho, ubicado a aproximadamente 120 kilómetros de Gramado. El recorrido por carretera toma entre una hora y media y dos horas, dependiendo de las condiciones del tráfico.

Desde Bogotá no hay vuelos directos a Porto Alegre, por lo que es necesario realizar al menos una escala, generalmente en ciudades como Ciudad de Panamá, São Paulo o Río de Janeiro. De acuerdo con las referencias de Google Flights, el trayecto puede tomar entre 10 y 17 horas, mientras que los tiquetes de ida y vuelta suelen encontrarse entre los 2,1 y 3,3 millones de pesos colombianos por persona, dependiendo de las fechas y las conexiones.