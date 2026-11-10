¿Busca vacaciones económicas? Este destino redujo tarifas hasta un 25 % para viajeros en Navidad

Llega la temporada de Navidad y miles de personas buscan el “destino ideal” para disfrutar de la época. Sin embargo, suele suceder que en algunos sitios los precios se disparan y termina siendo demasiado costoso salir, pero, de acuerdo con informe de Kayak, existe uno que representa una reducción importante para este 2026.

El destino fuera del país que redujo su tarifa hasta un 25 %

La capital de Curazao, Willemstad, sorprendió para esta temporada de Navidad al tener una reducción en su tarifa hasta un 25 % con un precio medio de vuelos en 1.214.917 pesos colombianos, abriendo la posibilidad de conocer un destino internacional en diciembre. Además, apareció en el listado destinos como Roma, Aruba, Panamá y Chile que también ha presentado reducción en sus tarifas.

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“Un destino muy, muy conocido por los colombianos, un destino de playa y demás, tiene un decrecimiento, una disminución del 25% en sus tarifas promedio frente a lo que era el 2025, ¿no? Y otro destino que vemos con una disminución similar del 25 % también es Roma. Entonces ahí digamos que vemos ciertos destinos interesantes que pues que entran a tener como estas oportunidades a nivel de precio. Si hablamos, por ejemplo, de destinos nacionales dentro del país, que también en el cual también vemos un decrecimiento en el precio, está Barranquilla con un 16 %”, explicó Alejandro Lombana, director senior Comercial para Latinoamérica de Kayak.

Willemstad, capital de Curazao, con hermosos paisajes. Foto: Suministrada

¿Cómo llegar a Willemstad desde Bogotá?

Wingo, Avianca y Copa son las aerolíneas que ofrecen este trayecto a la isla con precios de 1.2 hasta 1.5 millones de pesos, pero con una reducción estable de 1.300.000 pesos en esta temporada de diciembre. Todos saliendo del aeropuerto El Dorado.



Diez planes para hacer en Curazao

Playa Grote Knip: disfrutar de sus aguas turquesas y arena blanca. Klein Curazao: hacer una excursión en barco a esta isla paradisíaca. Playa Piskadó: observar tortugas marinas y practicar esnórquel. Parque Nacional Shete Boka: explorar cuevas, acantilados y paisajes naturales. Buceo y esnórquel: descubrir arrecifes de coral y peces tropicales. Willemstad: recorrer sus calles coloridas y visitar el famoso puente flotante Queen Emma. Puente Queen Emma: disfrutar de las vistas del puerto y tomar fotografías. Cuevas de Hato: conocer formaciones rocosas y antiguas cavernas. Gastronomía local: probar platos típicos como el keshi yena y el pescado fresco. Mambo Beach: disfrutar de restaurantes, bares, tiendas y entretenimiento frente al mar.

Otros destinos que bajaron sus precios para Navidad

Roma (Italia), Oranjestad (Aruba), Ciudad de Panamá (Panamá) y Santiago de Chile (Chile) redujeron sus precios entre 25 y 17 % para esta temporada con precios accesibles para que los colombianos tengan la oportunidad de viajar al exterior sin gastar tanto.

“Curazao y Roma, pues que están teniendo ese decrecimiento del 25%. Creo que se vuelve interesante. Ambos destinos pues son destinos, digamos que muy, muy distintos. Ambos ofrecen, digamos que ciertas características muy interesantes. Curazao siendo pues una pequeña isla, un viaje muy de relax, muy de playa. Entiendo que se puede hacer como buceo y ese tipo de actividades. Y bueno, Roma siendo, siendo Roma, obviamente pues queda, queda en Europa, la meca de la humanidad y demás”, añadió.

Plaza de San Pedro TIZIANA FABI/AFP