Estos son los cinco destinos nacionales más económicos para pegarse una escapada en diciembre

La prima de diciembre puede convertirse en una oportunidad para organizar un viaje durante la temporada de Navidad y Año Nuevo. Para quienes buscan salir de la rutina sin exceder el presupuesto, comparar los precios de los tiquetes aéreos es uno de los primeros pasos al momento de elegir el destino.

Kayak, buscador de viajes, analizó los datos de búsqueda de vuelos desde Colombia para identificar los destinos nacionales e internacionales con las tarifas promedio más económicas para viajar a finales de 2026. El estudio incluye opciones dentro del país y alternativas en el exterior para quienes planean una escapada durante las fiestas de fin de año.

Tren de la Navidad 2026 Ig: turistren

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¿Cuáles son los cinco destinos nacionales más económicos para viajar en diciembre?

De acuerdo con el ranking de Kayak, Medellín ocupa el primer lugar, con un precio medio de $305.546 por vuelos de ida y vuelta en clase turista. Bucaramanga aparece en la segunda posición, con una tarifa promedio de $307.350.



El listado continúa con Pereira, donde el precio medio de los tiquetes se ubica en $337.615. Bogotá ocupa el cuarto lugar, con vuelos por un promedio de $352.457, mientras que Cali cierra el ranking con una tarifa de $362.364.

Estos son los cinco destinos nacionales con los precios promedio reportados por Kayak:



Medellín: $305.546. Bucaramanga: $307.350. Pereira: $337.615. Bogotá: $352.457. Cali: $362.364.

Las cifras corresponden a vuelos de ida y vuelta en clase turista para la temporada de Navidad y Año Nuevo de 2026.

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Bogotá y Pereira también registran reducciones en sus tarifas promedio frente al mismo periodo de 2025. En el caso de la capital del país, la disminución es del 14 %, mientras que para Pereira alcanza el 12 %.

Cali, por su parte, representa una alternativa para quienes quieren viajar durante diciembre y asistir a la Feria de Cali, que se desarrolla al ritmo de su tradicional consigna: ‘¡Oiga, mire, vea!’.

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¿Qué destinos internacionales tienen vuelos económicos?

Para quienes contemplan salir de Colombia, Kayak identificó destinos internacionales con tarifas promedio inferiores a $1.400.000.

Cinco destinos internacional económicos para viajar KAJAK

Ciudad de Panamá encabeza ese listado, con precios medios de vuelos un 20 % más bajos que durante la temporada de Navidad y Año Nuevo de 2025. Willemstad, en Curazao, también aparece entre las alternativas, con una reducción del 25 % en el precio promedio de los tiquetes frente al mismo periodo de comparación.

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Kayak recomienda planificar con anticipación y comparar las opciones disponibles para encontrar vuelos, hoteles y alquiler de vehículos que se ajusten al presupuesto de cada viajero.