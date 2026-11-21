Con las vacaciones de diciembre cada vez más cerca, Brasil se presenta como una de las alternativas internacionales para los colombianos que buscan aprovechar los últimos meses de 2026. Desde Bogotá existen cinco destinos brasileños a los que se puede llegar en vuelos directos: São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Manaos y Belém.

De acuerdo con el informe Insights de mercado 2026 de Embratur, con información de conectividad aérea a marzo de este año, las rutas directas desde el Aeropuerto Internacional El Dorado incluyen diferentes alternativas operadas por Avianca, LATAM y GOL.

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Para quienes buscan una escapada urbana, São Paulo cuenta con vuelos de Avianca y LATAM hacia Guarulhos, mientras que Río de Janeiro tiene conexión directa con Avianca hacia el aeropuerto Galeão. Ambos destinos ofrecen opciones de gastronomía, museos, cultura y entretenimiento.

Otra alternativa es Bogotá-Brasilia, operada por GOL, una conexión que permite conocer la capital brasileña y utilizarla como punto de partida para explorar otras regiones del país. Por su parte, quienes prefieren experiencias relacionadas con la naturaleza pueden viajar directamente a Manaos, capital del estado de Amazonas, o a Belém, en el estado de Pará. Ambas rutas son operadas por Avianca y representan puertas de entrada para descubrir la cultura, los paisajes y la gastronomía de la región amazónica.



Turismo en Brasil, Río de Janeiro. Foto: referencia, Flow

El informe de Embratur también destaca que octubre, noviembre y diciembre hacen parte de los meses de mayor llegada de viajeros colombianos a Brasil. A esto se suma que las vacaciones escolares se concentran entre diciembre y enero, lo que convierte el cierre de año en una temporada importante para el turismo. Según los datos recopilados por GlobalData en 2024, el 75 % de los viajeros consultados manifestó interés por los destinos de sol y playa, mientras que la gastronomía y la cultura registraron un 42 % cada una.

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Para quienes planean viajar antes de terminar 2026, la recomendación es consultar con anticipación los días de operación, los horarios y la disponibilidad de los vuelos en las páginas oficiales de las aerolíneas, teniendo en cuenta que no todas las rutas funcionan diariamente y sus frecuencias pueden cambiar durante la temporada.