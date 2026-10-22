Fórmula 1: revelan los aficionados de los países que más gastan en el GP de Brasil

El Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 no solo atrae a miles de aficionados al automovilismo, sino que también impulsa el turismo internacional y el gasto de los viajeros en São Paulo. Según datos de Embratur, Estados Unidos y México se destacan entre los países cuyos visitantes registran un mayor gasto promedio durante el periodo de la competencia: USD 1.742,30 por turista estadounidense y USD 1.775,90 por viajero mexicano.

La carrera se disputará del 6 al 8 de noviembre de 2026 en el circuito de Interlagos, mientras la ciudad se prepara para recibir a visitantes que buscan combinar la emoción de las pistas con otras experiencias turísticas.



Los que más gasta en GP de Brasil

Las cifras de reservas aéreas internacionales muestran el interés que despierta esta cita deportiva. De acuerdo con Embratur, se contabilizaron 14.933 reservas para viajar a Brasil entre el 4 y el 11 de noviembre de 2026, frente a las 14.763 registradas para el periodo equivalente de 2025. Esto representa un crecimiento del 1,15 %, con datos de reservas efectuadas hasta el 24 de septiembre.

Publicidad

Argentina encabeza la lista de mercados emisores, con 3.685 reservas y un gasto promedio por visitante de USD 691, seguida de Estados Unidos, que registra 2.237 reservas y un gasto medio de USD 1.742,30.

México también sobresale entre los países que impulsan el turismo asociado a la Fórmula 1. El mercado mexicano suma 593 reservas aéreas, un incremento del 54,83 % frente a las 383 del periodo comparable de 2025, y presenta el gasto promedio más alto entre los tres mercados destacados, con USD 1.775,90 por viajero.



Lewis Hamilton y Charles Leclerc en el GP de Brasil con Ferrari Foto: AFP

Por su parte, Chile, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, España y Japón completan los diez principales mercados internacionales, con un total conjunto de 3.437 reservas. Estas cifras reflejan el alcance internacional de la competencia y su capacidad para movilizar visitantes de diferentes regiones.



La otra cara del Gran Premio

Más allá del circuito de Interlagos, São Paulo ofrece una amplia variedad de actividades. La ciudad cuenta con restaurantes, museos, barrios culturales, centros comerciales y espacios de entretenimiento que permiten complementar la asistencia a las carreras.

Publicidad

Esta oferta también puede resultar atractiva para los colombianos interesados en viajar a Brasil: un documento de Embratur sobre hábitos turísticos señala que la gastronomía y la cultura interesan, cada una, al 42 % de los viajeros colombianos consultados, mientras que la aventura y los deportes alcanzan el 41 %. De esta manera, el Gran Premio se convierte en una oportunidad para descubrir otros atractivos del destino.