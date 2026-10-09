A Pereira llega sitio que impulsará el turismo en la ciudad y dará empleo a 150 personas

Tras el terremoto del 10 de agosto, Pereira fue una de las ciudades más afectadas y muchas autoridades locales han apostado al turismo con una fuente importante de ingresos para la reconstrucción, al igual que varias entidades que siguen apostando a la capital del Eje Cafetero como un destino importante en Colombia.

Eso lo tuvo en cuenta el OxoHotel Hospitality Management Group que el próximo 28 de octubre abrirá las puertas del Hilton Garden Inn, que ampliará la oferta para el turismo de negocios, eventos y ocio. El establecimiento contará con 168 habitaciones y prevé generar alrededor de 90 empleos directos durante su operación.

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Durante la construcción del proyecto se generaron cerca de 150 empleos directos y 400 indirectos, mientras que la operación permitirá mantener nuevas oportunidades laborales para habitantes de Pereira.

“Además de recibir a quienes vienen a trabajar o conocer la región, queremos que el hotel sea una fuente estable de empleo para las familias de Pereira”, señaló Juan Carlos Galindo de la Vega, CEO de OxoHotel.



Hilton Garden llega a Pereira // Foto: suministrada

Un hotel para negocios, eventos y turismo

De acuerdo con este grupo, el nuevo hotel tendrá restaurante, servicio Grab & Go, piscina, gimnasio, cinco salas de juntas y un salón con capacidad para hasta 400 personas. Su ubicación en Cerritos busca facilitar la llegada de viajeros corporativos y asistentes a eventos, al tiempo que permitirá atraer durante los fines de semana a turistas interesados en conocer el Eje Cafetero.

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Empleo y proveedores locales

Más del 95 % del personal que trabajará en el hotel será contratado localmente. Para OxoHotel, la generación de empleo formal y la vinculación de proveedores cercanos hacen parte de su estrategia para contribuir al desarrollo de los destinos donde opera.

También llegarán a Lima, Perú

Acanti Tapestry Collection by Hilton Miraflores tendrá 171 habitaciones y será la primera propiedad que OxoHotel opere en Perú. El proyecto incluye el restaurante, una terraza, un rooftop, espacios de trabajo, salones para eventos, piscina y áreas de bienestar.

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Su concepto busca integrar la vida de Miraflores a la experiencia del huésped y abrir espacios a la gastronomía y a los proveedores peruanos. La apertura está prevista para la primera semana de diciembre; la fecha exacta se confirmará próximamente.