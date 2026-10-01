Rescatan con vida a dos personas tras colapso de una vivienda en Pereira afectada por el terremoto

Las autoridades de Pereira confirmaron el rescate con vida de dos personas que habían quedado atrapadas luego del colapso de una vivienda ubicada en la carrera 9.ª con calle 12, ocurrido este 1 de octubre. La vivienda había quedado afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Entre las personas rescatadas se encuentra una mujer de 37 años de edad, quien permaneció atrapada entre los escombros. Según informó la Alcaldía de Pereira, tenía sus miembros inferiores aprisionados y recibió atención médica mientras los organismos de socorro trabajaban para liberarla.

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“Tiene sus miembros inferiores aprisionados. Fue canalizada y tiene suministro de oxígeno, mientras se puede liberar”, había informado la Alcaldía durante la emergencia.

Dos personas fueron rescatadas con vida

La estructura había sido identificada y marcada previamente como un inmueble en riesgo de colapso por los organismos de socorro. Además, las autoridades habían advertido sobre la prohibición de ingresar al lugar.

De acuerdo con la información preliminar, las personas se encontraban dentro de la vivienda pese a las advertencias. Al parecer, serían habitantes en condición de calle.

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Según las autoridades, el colapso se habría producido por las vibraciones generadas por el tráfico vehicular que circula por el sector.

Tras el rescate de las dos personas, los organismos de emergencia mantienen la búsqueda ante la posibilidad de que una tercera persona permanezca bajo los escombros.

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El hecho ocurrió 51 días después del terremoto del pasado 10 de agosto, cuyas afectaciones dejaron en riesgo diferentes estructuras de la ciudad.