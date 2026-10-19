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Blu Radio  / Turismo  / El 80 % de colombianos considera atractivo este destino internacional rodeado de playas

El 80 % de colombianos considera atractivo este destino internacional rodeado de playas

Las playas de dos océanos, la biodiversidad y las experiencias en contacto con la naturaleza posicionan a este país como una opción atractiva para los viajeros internacionales.

Costa-Rica.jpg
Costa Rica
Foto: Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

Con el paso de los años, Costa Rica se ha convertido en un destino de suma importancia para miles de colombianos; de hecho, según un estudio realizado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el 80 % tiene este país como una opción de visitar ante el interés de destinos internacionales motivado por las playas y los paisajes exóticos.

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"Hoy observamos un viajero que planifica más, investiga más y busca experiencias que le permitan conectar con la naturaleza sin renunciar a la comodidad y la seguridad. Costa Rica responde a esa búsqueda a través de una oferta turística que combina biodiversidad, bienestar, aventura y sostenibilidad", señaló Ireth Rodríguez, jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo del Segmento Vacacional del ICT.

Costa-Rica1.jpg
Costa Rica
Foto: Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

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¿Qué ven los colombianos de especial en Costa Rica?

De acuerdo con este estudio, el 42 % de los colombianos valora el ecoturismo que ofrece este país y su versatilidad en planes que conectan con la naturaleza, además de otros intereses.

Por otro lado, según el estudio The Latin American Experiences Traveler, elaborado por Arival, Phocuswright y Civitatis y divulgado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, los viajeros latinoamericanos muestran una alta preferencia por complementar sus viajes con experiencias en destino, desde recorridos y actividades hasta la visita a atractivos turísticos.

“De esta manera, mientras el 57 % de los colombianos afirma que la biodiversidad y las influyen en la elección de un destino internacional, Costa Rica consolida una oferta turística construida alrededor de los atributos que más valoran los viajeros actuales como naturaleza, sostenibilidad y experiencias memorables”, indicaron.

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Costa Rica
Foto: Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

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¿Cómo a llegar a Costa Rica desde Colombia?

Desde Colombia, se puede viajar a Costa Rica en vuelos directos de Bogotá a San José, con una duración aproximada de 2 horas y 20 minutos. Los tiquetes de ida y vuelta se encuentran desde $1.200.000 COP, aunque el precio varía según la fecha, la aerolínea y el equipaje.

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Los colombianos deben verificar los requisitos migratorios y de visa antes del viaje, además de contar con pasaporte vigente y tiquete de salida, según las condiciones de ingreso aplicables.

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