“Pura vida”_ la receta con la que Costa Rica le enseña al mundo a hacer turismo

Hasta los volcanes hacen de Colombia y Costa Rica dos países hermanos: Costa Rica tiene más de 200 formaciones volcánicas, de las cuales solo seis se consideran activas, mientras que Colombia registra por lo menos 38 volcanes, 25 de ellos activos.

Todos esas similitudes contratan con una gran diferencia: en 2025 Costa Rica recibió 2.943.991 turistas o visitantes internacionales, una cifra enorme para un país de poco más de cinco millones de habitantes: más de medio turista por cada costarricense.

Publicidad

La diferencia entre ambos países no está en lo que tienen, sino en lo que han hecho con ello.

Costa Rica impulsa su turismo Foto: Blu Radio

Costa Rica entendió que la naturaleza podía ser algo más que un recurso y la convirtió en identidad. Convirtió la conservación en bandera nacional y la resumió en una frase, "Pura Vida", que funciona al mismo tiempo como saludo, filosofía y marca país.



La expresión, repetida en camisetas, hoteles y conversaciones, empaqueta una promesa sencilla: en Costa Rica se vive con calma, al ritmo de los “ticos” y hoy rinde frutos: el turismo generó cerca de US$5.544 millones en 2025, más de lo que dejaron las exportaciones de piña, banano o café.

El café es quizá el mejor ejemplo. Costa Rica tiene 82.539 hectáreas sembradas, de las que dependen 24.653 familias, y aporta apenas 0,76 % de la producción mundial, lo que la ubica en el puesto 14. El USDA proyecta para la cosecha 2025/26 unos 1,17 millones de sacos de 60 kilos.

Turismo en Costa Rica Foto: Blu Radio

Publicidad

Colombia, incluso en un año cafetero en el que su producción cayó cerca de 15 %, cosechó 12,65 millones de sacos: más de diez veces el volumen costarricense.

Pero en Costa Rica el recorrido por una finca es una experiencia turística completa, con catas, explicaciones y un relato que hace sentir al visitante parte de la historia. Lo mismo ocurre con la mesa: el gallo pinto y el casado, platos humildes que en Colombia tienen su equivalente en un calentado o un almuerzo corriente, se presentan con orgullo como patrimonio cultural.

Publicidad

Detrás de esa apropiación hay una cultura de servicio y de relato compartido. El costarricense promedio sabe explicar qué hace especial a su país, y esa seguridad se contagia. El turismo se integra a la vida local mediante pequeños hoteles, cooperativas, reservas comunitarias y guías formados en biología y cultura.

Esa es la verdadera riqueza de Costa Rica: su cultura y un país formado para el turismo, para hacer sentir al invitado parte de la casa.

Visitar Costa Rica es entender que Pura Vida es una filosofía de vida y que el turismo no se construye solo con atractivos, sino con la confianza de un pueblo que se adueña y enorgullece de su propia historia.