En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
Papa León XIV
Protesta en Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / “Pura vida”: la receta con la que Costa Rica le enseña al mundo a hacer turismo

“Pura vida”: la receta con la que Costa Rica le enseña al mundo a hacer turismo

Costa Rica y Colombia comparten montañas cubiertas de neblina, selvas húmedas, costas sobre dos océanos, cafetales en las laderas y una mesa que gira en torno al arroz, el frijol, el plátano y la yuca.

“Pura vida”_ la receta con la que Costa Rica le enseña al mundo a hacer turismo
Costa Rica le enseña al mundo a hacer turismo
Foto: Blu Radio
Por: Camila Carvajal
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

Hasta los volcanes hacen de Colombia y Costa Rica dos países hermanos: Costa Rica tiene más de 200 formaciones volcánicas, de las cuales solo seis se consideran activas, mientras que Colombia registra por lo menos 38 volcanes, 25 de ellos activos.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Todos esas similitudes contratan con una gran diferencia: en 2025 Costa Rica recibió 2.943.991 turistas o visitantes internacionales, una cifra enorme para un país de poco más de cinco millones de habitantes: más de medio turista por cada costarricense.

Últimas noticias

Acodrés
Turismo

Viaje con sabor y vallenato: la primera edición de 'La Tierrita' revive tradición del Cesar

Taganga - Santa Marta
Turismo

El destino del Caribe colombiano que está de moda en 2026: viajes crecieron un 123 %

Publicidad

La diferencia entre ambos países no está en lo que tienen, sino en lo que han hecho con ello.

“Pura vida”_ la receta con la que Costa Rica le enseña al mundo a hacer turismo.jpg
Costa Rica impulsa su turismo
Foto: Blu Radio

Costa Rica entendió que la naturaleza podía ser algo más que un recurso y la convirtió en identidad. Convirtió la conservación en bandera nacional y la resumió en una frase, "Pura Vida", que funciona al mismo tiempo como saludo, filosofía y marca país.

La expresión, repetida en camisetas, hoteles y conversaciones, empaqueta una promesa sencilla: en Costa Rica se vive con calma, al ritmo de los “ticos” y hoy rinde frutos: el turismo generó cerca de US$5.544 millones en 2025, más de lo que dejaron las exportaciones de piña, banano o café.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El café es quizá el mejor ejemplo. Costa Rica tiene 82.539 hectáreas sembradas, de las que dependen 24.653 familias, y aporta apenas 0,76 % de la producción mundial, lo que la ubica en el puesto 14. El USDA proyecta para la cosecha 2025/26 unos 1,17 millones de sacos de 60 kilos.

“Pura vida”_ la receta con la que Costa Rica le enseña al mundo a hacer turismo
Turismo en Costa Rica
Foto: Blu Radio

Publicidad

Colombia, incluso en un año cafetero en el que su producción cayó cerca de 15 %, cosechó 12,65 millones de sacos: más de diez veces el volumen costarricense.

Pero en Costa Rica el recorrido por una finca es una experiencia turística completa, con catas, explicaciones y un relato que hace sentir al visitante parte de la historia. Lo mismo ocurre con la mesa: el gallo pinto y el casado, platos humildes que en Colombia tienen su equivalente en un calentado o un almuerzo corriente, se presentan con orgullo como patrimonio cultural.

Publicidad

Detrás de esa apropiación hay una cultura de servicio y de relato compartido. El costarricense promedio sabe explicar qué hace especial a su país, y esa seguridad se contagia. El turismo se integra a la vida local mediante pequeños hoteles, cooperativas, reservas comunitarias y guías formados en biología y cultura.

Esa es la verdadera riqueza de Costa Rica: su cultura y un país formado para el turismo, para hacer sentir al invitado parte de la casa.

Visitar Costa Rica es entender que Pura Vida es una filosofía de vida y que el turismo no se construye solo con atractivos, sino con la confianza de un pueblo que se adueña y enorgullece de su propia historia.

Publicidad

Relacionados

Costa Rica

Publicidad

Publicidad

Publicidad