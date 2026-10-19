Cartagena, elegida como mejor destino de luna de miel de Sudamérica en los 'Óscar del turismo'

La belleza y el encanto de Cartagena siguen siendo los favoritos de los recién casados a la hora de escoger su destino de luna de miel. Así quedó ratificado por octavo año consecutivo en los World Travel Awards, reconocidos mundialmente como los “Óscar del Turismo”, en los que La Heroica fue elegida como mejor destino de luna de miel de Sudamérica.

¿Por qué elegir Cartagena para la luna de miel?

La amplia red de proveedores locales, wedding planners, fotógrafos, floristas y diseñadores de eventos altamente calificados; su imponente centro histórico y sus exóticas playas; la variada oferta gastronómica, y su agenda cultural y dinamismo nocturno son algunos de los aspectos que siguen consolidando a La Heroica entre los mejores destinos para bodas y lunas de miel.

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“Cartagena sigue enamorando al mundo y consolidándose como el escenario idóneo para celebrar la vida y el amor en todas sus formas. Favorece enormemente su conectividad aérea, con 90 frecuencias semanales a nivel nacional e internacional, sumada a una infraestructura hotelera para todos los gustos y presupuestos, y un talento humano de excelencia entre nuestros prestadores de servicios turísticos, que cada día se esfuerzan para ofrecer una experiencia personalizada que no se olvide”, señaló Liliana Rodríguez, presidenta de la Corporación de Turismo de Cartagena.

Tras este triunfo, la ciudad ahora se encuentra oficialmente nominada en la fase global de los World Travel Awards para disputar el título de Destino Líder de Luna de Miel a Nivel Mundial (World's Leading Honeymoon Destination) con destinos de talla internacional como Maldivas, Mauricio, Seychelles, Bora Bora (Polinesia Francesa), París (Francia), Maui (Hawái), Santa Lucía y Jamaica.



Sin embargo, Cartagena no solo celebra este galardón: cuatro establecimientos hoteleros y de servicios de la ciudad fueron premiados en las categorías regionales y nacionales.

