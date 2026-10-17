El municipio donde puede dormir dentro de un antiguo cráter volcánico: tiene laguna y termales

En el oriente de Caldas hay un destino que combina una laguna de origen volcánico, aguas termales y la posibilidad de pasar la noche en medio de un paisaje natural. Se trata de Samaná, municipio donde se encuentra la Laguna de San Diego, un atractivo cuyo origen está relacionado con episodios de actividad volcánica ocurridos hace miles de años.

Ubicada en el corregimiento de San Diego, esta laguna ocupa el interior de una antigua estructura volcánica estudiada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El lugar se ha convertido en un escenario para el turismo de naturaleza, con recorridos por el agua, caminatas y experiencias de alojamiento en sus alrededores.

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La historia del antiguo volcán de San Diego, en Caldas

La Laguna de San Diego hace parte de un sistema volcánico que ha sido objeto de investigaciones científicas. Un estudio publicado en 2023 en el Boletín Geológico del Servicio Geológico Colombiano identificó una estructura del tipo maar, formada por procesos explosivos relacionados con la interacción entre el magma y el agua subterránea.

Este tipo de fenómeno puede generar depresiones en el terreno que, con el paso del tiempo, se llenan de agua y dan origen a lagos o lagunas. En San Diego, los investigadores identificaron al menos tres periodos de actividad eruptiva, ocurridos hace aproximadamente 40.000, 22.000 y 16.000 años.

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El sistema está compuesto por estructuras volcánicas concatenadas y un cono de toba conocido como El Morro de San Diego. En este paisaje se encuentra la laguna, que hoy forma parte de los atractivos naturales del municipio de Samaná.

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Aunque la experiencia turística suele describirse como dormir dentro de un volcán, es importante precisar que se trata de una antigua estructura volcánica inundada, no de un cráter en erupción. La posibilidad de alojarse en el entorno de la laguna permite conocer un paisaje cuyo origen se remonta a miles de años.

¿Cómo es dormir en la Laguna de San Diego?

La experiencia turística en este lugar se promociona bajo el nombre de Los Secretos del Volcán, en el portal institucional Caldas es Natural. La propuesta contempla una estancia de dos días y una noche, con alojamiento y actividades para recorrer el entorno de la laguna.

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Entre las actividades anunciadas se encuentran los recorridos en lancha, las caminatas por senderos y la visita a las aguas termales y a la quebrada Cristalina. El plan también incluye una actividad nocturna alrededor de una fogata, acompañada de relatos tradicionales de la región.

Según la información turística publicada, el paquete contempla hospedaje, alimentación, guía, actividades y póliza de viaje. Las tarifas, la disponibilidad y las condiciones actuales del alojamiento deben consultarse directamente con el operador antes de planificar la visita.

La laguna tiene aguas termales

Otro de los aspectos que caracteriza a la Laguna de San Diego es la presencia de aguas cálidas. El Servicio Geológico Colombiano reporta temperaturas cercanas a los 30 grados Celsius en el centro de la laguna, con valores que aumentan hacia el sector norte.

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La entidad también ha documentado emisiones gaseosas esporádicas en la zona. Estas características forman parte del interés científico del sistema volcánico, aunque no significan, por sí solas, que exista una erupción inminente. Además de su importancia geológica, el entorno de la laguna tiene valor ambiental por sus paisajes, vegetación y fauna.

¿Dónde queda la Laguna de San Diego y cómo llegar?

La Laguna de San Diego está ubicada en el corregimiento del mismo nombre, en jurisdicción de Samaná, al oriente de Caldas. Para quienes planean visitarla, es importante consultar las condiciones de acceso y las opciones de transporte disponibles antes de emprender el viaje.

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La ruta puede incluir tramos de carretera destapada y es posible coordinar el transporte desde Norcasia, otro turístico lugar de Caldas, debido a las condiciones de la vía y a la falta de transporte público directo hasta la laguna. La situación actual de la carretera debe confirmarse con las autoridades locales o los operadores turísticos.