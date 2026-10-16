Bogotanos tienen nuevo plan para fines de semana: llega montaña rusa inspirada en ave emblemática

Bogotá estrena una nueva alternativa para quienes buscan planes diferentes durante los fines de semana. Salitre Mágico amplió su oferta de entretenimiento con Rallus, una montaña rusa inspirada en una de las aves emblemáticas de la capital colombiana, que promete sumar velocidad, altura y giros a la experiencia de los visitantes.

La atracción requirió una inversión de 5 millones de dólares y se convirtió en la quinta montaña rusa del parque. Con esta incorporación, Salitre Mágico asegura que cuenta con el mayor número de atracciones de este tipo en Colombia, en una apuesta por fortalecer la oferta turística y recreativa de la ciudad.

Nueva montaña rusa Rallus en Bogotá. Foto: Blu Radio

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Uno de los aspectos que más llama la atención de Rallus son sus características técnicas. El recorrido combina varios elementos que buscan ofrecer una experiencia llena de adrenalina, con una estructura que incluye tres tirabuzones y alcanza velocidades de hasta 60 kilómetros por hora.

Estas son algunas de las características de la nueva montaña rusa de Salitre Mágico:



Recorrido: 350 metros de longitud.

350 metros de longitud. Altura: alcanza los 20 metros.

alcanza los 20 metros. Velocidad: llega hasta los 60 kilómetros por hora.

llega hasta los 60 kilómetros por hora. Elementos del trayecto: incorpora tres tirabuzones.

incorpora tres tirabuzones. Inversión: el proyecto representó una inversión de 5 millones de dólares.

el proyecto representó una inversión de 5 millones de dólares. Público: está diseñada para niños desde los ocho años, quienes pueden disfrutarla junto a sus familias, de acuerdo con las condiciones de acceso del parque.

Según la información entregada por Salitre Mágico, Rallus tiene una configuración que la convierte en una montaña rusa única en Suramérica dentro de su tipo. De esta manera, la atracción se suma a las alternativas de entretenimiento para los habitantes de Bogotá y quienes visitan la capital.



Rallus, la montaña rusa inspirada en un ave emblemática de Bogotá

El nombre de la nueva atracción tiene un vínculo directo con la biodiversidad de la ciudad. Rallus está inspirado en la tingua bogotana, también conocida como rascón andino, cuyo nombre científico es Rallus semiplumbeus.

Esta especie habita en los humedales y ecosistemas de montaña de Bogotá y sus alrededores, por lo que representa parte de la riqueza natural de la región. La elección del nombre busca conectar la experiencia del parque con uno de los elementos característicos del entorno bogotano.

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Colombia cuenta con más de 1.900 especies de aves, una diversidad que posiciona al país como referente mundial en riqueza avifaunística. En ese contexto, la nueva atracción incorpora una referencia a la naturaleza local dentro de una propuesta que combina ingeniería, movimiento y entretenimiento.

Además de las emociones que ofrece el recorrido, Salitre Mágico plantea esta incorporación como una oportunidad para fortalecer los espacios de encuentro presencial. La idea es que los visitantes puedan compartir tiempo con sus familias y amigos, salir de la rutina y disfrutar de actividades recreativas fuera de casa.

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Néstor Bermúdez Mojica, director general de Salitre Mágico, destacó que la inversión busca aportar tanto al entretenimiento como al turismo de Bogotá.

“En Salitre Mágico creemos que invertir en entretenimiento también es invertir en ciudad, en turismo, en bienestar y en momentos que las familias puedan compartir y recordar. Con Rallus seguimos ampliando nuestra oferta y aportando a que Bogotá tenga experiencias capaces de sorprender, conectar a las personas y fortalecer su atractivo como destino”, afirmó.

¿Cómo se construyó la nueva montaña rusa de Salitre Mágico?

Detrás de Rallus hubo un trabajo conjunto entre especialistas internacionales y profesionales colombianos. El proyecto contó con expertos de fabricantes de Países Bajos, con más de 40 años de experiencia, y especialistas alemanes que han participado en desarrollos de alta complejidad.

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Uno de los aportes destacados fue el diseño y la construcción, desde cero, del sistema de control de la atracción por parte de ingenieros colombianos. Este componente se encarga de coordinar los diferentes sistemas que intervienen en el funcionamiento de la montaña rusa.

El parque también resaltó la preparación de sus Técnicos Máster, un equipo que requiere formación especializada y cuyo proceso puede tomar hasta cuatro años, entre experiencia práctica, capacitaciones y certificaciones progresivas.

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La seguridad fue uno de los puntos centrales durante la planeación y el montaje. Diego Andrés Rodríguez Pulido, gerente de Proyectos y Montaje de Salitre Mágico, explicó que el nivel de detalle exigido por el proyecto llevó a establecer un proceso de preparación de varios meses.

“Es una ingeniería de detalle muy grande, estamos hablando de vidas humanas, y lo que menos queremos es que haya errores, así que tuvimos una planeación milimétrica de más de cinco meses”, señaló.

Antes de su puesta en funcionamiento, Rallus pasó por cerca de 600 ciclos de prueba, realizados con carga y sin ella, como parte de las verificaciones técnicas de la atracción. También cuenta con una infraestructura eléctrica desarrollada específicamente para su operación, con un sistema orientado a optimizar el consumo de energía.