Barrio Obrero de Cali se transforma para atraer turistas: tendría hasta una estatua de Héctor Lavoe

El Barrio Obrero de Cali avanza en su transformación como uno de los principales referentes culturales y turísticos de la capital del Valle del Cauca. A través de un recorrido patrimonial dedicado a la salsa, el sector busca exaltar su historia, reconocer a sus protagonistas y atraer nuevos visitantes.

En declaraciones a Mañanas Blu, de Blu Radio, Julián Arteaga, secretario de Cultura de Cali, explicó que el proyecto contempla la instalación de 12 esculturas dedicadas a figuras representativas de la salsa, además de 50 murales que recogen parte de la memoria histórica del barrio y de la ciudad.

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Según el funcionario, las 12 esculturas ya están terminadas y se adelanta su instalación en los puntos donde quedarán ubicadas sobre los andenes del Barrio Obrero. Estas obras harán parte de un recorrido que busca preservar el legado musical y cultural de Cali.

Estatua renovación Barrio Obrero en Cali. Foto: Alcaldía de Cali.

“Tenemos 12 artistas que hacen parte de la memoria de la salsa en Cali”, señaló Arteaga al referirse a los homenajeados. Entre los nombres mencionados están Wilson Manyoma, Jairo Varela, Joe Arroyo, Alexis Lozano, Piper Pimienta Caicedo, Bobby Cruz, Roberto Roena, Celia Cruz, Willy Rosario, Humberto Valverde y Willy García.

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El proyecto también incluye 50 murales relacionados con la historia de la salsa, los personajes del sector y los oficios tradicionales que han marcado su identidad. Entre estos se encuentra la zapatería, una actividad históricamente vinculada con la vida cotidiana del Barrio Obrero.

Barrio Obrero de Cali podría tener una estatua de Héctor Lavoe

Uno de los aspectos que despierta mayor expectativa es la posibilidad de incorporar una estatua de Héctor Lavoe, uno de los cantantes más reconocidos de la historia de la salsa. Sin embargo, su inclusión todavía no está confirmada y dependerá de los avances en las conversaciones para gestionar los derechos de imagen.

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Arteaga explicó que la Alcaldía ha adelantado un proceso de concertación con artistas y representantes para conseguir los permisos necesarios. Aunque algunos acuerdos se han concretado más rápido que otros, la intención es ampliar el recorrido patrimonial en las siguientes fases del proyecto.

“Tenemos la esperanza de contar con la estatua de Héctor Lavoe”, manifestó el secretario de Cultura, quien precisó que los canales de diálogo siguen abiertos para incorporar nuevas figuras representativas de Cali y de la música latinoamericana.

La iniciativa busca consolidar un espacio que reconozca a los grandes exponentes de la salsa y fortalezca el vínculo entre la música y la identidad cultural de la ciudad. La eventual llegada de Lavoe ampliaría el homenaje a una tradición musical que ha trascendido las fronteras de Colombia.

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Turismo, gastronomía y música en el Barrio Obrero

Además de las esculturas y los murales, la apuesta de la Administración distrital contempla fortalecer la oferta cultural y turística del Barrio Obrero. Los visitantes pueden encontrar establecimientos para comprar discos de salsa, disfrutar de la gastronomía tradicional caleña y conocer espacios con música y programación cultural permanente.

El secretario de Cultura indicó que la Alcaldía trabaja en distintos frentes para atender los desafíos sociales, de seguridad y movilidad del sector. Según afirmó, la intención es ofrecer condiciones que permitan a los visitantes recorrer el barrio y disfrutar de sus atractivos.

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Arteaga también destacó el papel de los vecinos y gestores culturales en la construcción de esta oferta, pues son quienes contribuyen a mantener viva la identidad del territorio y a generar experiencias para quienes llegan a conocerlo.